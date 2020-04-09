الشباب السعودي يقترب من ضم حارس مرمى عالمي

أكدت تقارير صحفية اليوم على اقتراب نادي الشباب السعودي من حسم صفقة من العيار الثقيل خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل .

وذكرت صحيفة عكاظ في تقرير لها اليوم الخميس أن إدارة نادي الشباب أصبحت قريبة من التعاقد مع الحارس الكرواتي الدولي

دانييل سوباشيتش حارس مرمى فريق موناكو الفرنسي .

وقالت الصحيفة أن الحارس البالغ من العمر 35 عامًا لم يجدد تعاقده مع الفريق الفرنسي لتقرر إدارة الشباب الدخول في مفاوضات معه لدعم الفريق بعد

التعاقد مع الأرجنتيني إيفر بانيجا لاعب وسط إشبليية .

ومن المتوقع أن تشهد مفاوضات الليوث مع الحارس تطورات كبيرة خلال الفترة القادمة حيث سيشكل الحارس إضافة كبيرة للفريق حال نجحت الإدارة في حسم الصفقة .

ويشهد النشاط الكروي في المملكة السعودي حالة من الركود بسبب التوقف نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .