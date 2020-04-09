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الامارات | محمد صلاح يخسر 30 مليون جنيه إسترليني بسبب "كورونا"

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أحمد طارق - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف موقع "ترانسسفير ماركت"، المختص في سوق انتقالات اللاعبين، أن القيمة السوقية للنجم المصري، محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف الإنجليزي، انخفضت بمقدار 30 مليون جنيه إسترليني.
 وتسبّب توقف النشاط الرياضي في أغلب دول العالم، بسبب تفشي ، في انخفاض أسعار العديد من نجوم الكرة.
 وتراجعت القيمة التسويقية للنجم المصري محمد صلاح إلى 120 مليون جنيه إسترليني، بعدما وصلت في وقت سابق إلى 150 مليون جنيه إسترليني.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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