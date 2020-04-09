الامارات | محمد صلاح يخسر 30 مليون جنيه إسترليني بسبب "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يخسر 30 مليون جنيه إسترليني بسبب "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف موقع "ترانسسفير ماركت"، المختص في سوق انتقالات اللاعبين، أن القيمة السوقية للنجم المصري، محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، انخفضت بمقدار 30 مليون جنيه إسترليني.

وتسبّب توقف النشاط الرياضي في أغلب دول العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، في انخفاض أسعار العديد من نجوم الكرة.

وتراجعت القيمة التسويقية للنجم المصري محمد صلاح إلى 120 مليون جنيه إسترليني، بعدما وصلت في وقت سابق إلى 150 مليون جنيه إسترليني. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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