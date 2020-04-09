الامارات | نجم الكرة الهولندية يكشف عن إصابة زوجته بعدوى "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الكرة الهولندية يكشف عن إصابة زوجته بعدوى "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 09 أبريل 2020

كشف نجم الكرة الهولندية وفريق بايرن ميونيخ الألماني، أريين روبن، أن زوجته برنادين أُصِيبت بعدوى فيروس "كورونا".

وقال اللاعب الهولندي، في تسجيل صوتي، إن زوجته، البالغة 36 عاماً، خضعت لاختبار الكشف عن الفيروس، وجاءت النتيجة إيجابية، بعد أن ظهرت عليها أعراض مثل مشكلات في التنفس.

Advertisements

وأضاف روبن: "لم يكن هذا شعوراً جميلاً على الإطلاق، وأنا محظوظ تماماً بأن المسألة لم تكن بالغة السوء"، وتابع أن زوجته خضعت لاختبار في وقت لاحق وجاءت النتيجة "سلبية لحسن الحظ"، وقال إن الأسرة بقيت كلها في الحجر المنزلي، وأوضح روبن ان نتيجة فحصه وأطفاله جاءت سلبية.

وكان روبن قد اختتم مشواره في بايرن، في الصيف الماضي، بعد 10 سنوات قضاها في النادي البافاري.

وتعتزم أسرة روبن العودة إلى هولندا في الصيف المقبل، وقال اللاعب الدولي السابق : "الوطن سيظل هو الوطن".