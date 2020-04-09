شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. تصنيف «فيفا» الشهري بلا تعديلات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الاتحاد الدولى لكرة القدم (الفيفا)، النقاب اليوم الخميس، عن تصنيف المنتخبات لشهر مارس الماضي من العام الجاري 2020. وشهد تصنيف الشهر المنقضي عدم تعديل في مراكز المنتخبات بسبب تجميد النشاط كاجراء احترازي خوفًا من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). واحتفظ منتخب مصر بالمركز الـ51 عالميًا والسابع افريقيًا، فيما حافظ منتخب السنغال على صدارة المنتخبات القارية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 1,560

تعافي 305

وفيات 103

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بسبب كورونا.. تصنيف «فيفا» الشهري بلا تعديلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.