شكرا لقرائتكم خبر عن رويس: دورتموند بإمكانه منافسة «البافارى» على لقب الدورى الألمانى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ماركو رويس، قائد بوروسيا دورتموند أنه يعتقد أن فريقه لا يزال بإمكانه التتويج بلقب الدورى الألمانى «بوندسليجا» عند استئناف منافسات الموسم المتوقفة حاليا فى ظل أزمة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، رغم حقيقة تأخره بفارق 4 نقاط خلف بايرن ميونخ المتصدر. وقال رويس فى تصريحات نشرتها مجلة «بيلد» الألمانية: «مازلنا نطمح للفوز باللقب وأرى أنه بإمكاننا أن نصبح الأبطال».

وأضاف قائد بوروسيا دورتموند: «كل شىء ممكن. أتمنى أن نتمكن من اللعب مجددا هذا الموسم للاستمتاع بالمنافسة المثيرة على اللقب».

وأكد رويس أن هدفه مع بوروسيا دورتموند يتمثل فى كسر «هيمنة بايرن» على البوندسليجا، حيث يسعى الفريق البافارى هذا الموسم للتتويج باللقب للمرة الثامنة على التوالى. وبعد أن غاب لفترة بسبب إصابة عضلية، يتطلع رويس إلى استعادة كامل لياقته تأهبا لإمكانية استكمال منافسات الموسم، التى توقفت قبل 9 مراحل من نهاية الدورى، ويستمر التوقف حتى 30 إبريل الجارى على أقل تقدير.

وذكر رويس (30 عاما): «الضغوط لاستعادة اللياقة تتزايد بطبيعة الحال. والآن أستغل فترة التوقف لتهيئة جسدى كى أكون بحالة جيدة قبل أن أبدأ المشاركة من جديد».

وأشار إلى أن إقامة المباريات بدون جماهير ستمنح المشجعين شيئا مقبولا، رغم عدم إمكانية حضورهم. وأوضح: «أعتقد أن كرة القدم تتمتع بقدرة هائلة على تقديم الترفيه والإثارة حتى فى حالة إقامة المباريات بدون جماهير فى حالات الطوارئ، وفى مثل هذه الأوقات العصيبة».

Advertisements