شكرا لقرائتكم خبر عن «فليك» يبدأ وضع خطة جديدة لبايرن ميونخ فى الميركاتو الصيفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت صحيفة «بيلد» الألمانية، الضوء على تجديد هانز فليك، عقده مع بايرن ميونخ، ليتحول المدير الفنى صاحب الـ55 عامًا من صفة المدرب المؤقت إلى الدائم حتى صيف عام 2023.

وقالت الصحيفة، إن فليك وضع خطته لتعزيز قوة الفريق فى سوق الانتقالات، بعدما ضمن البقاء لفترة أطول داخل ملعب أليانز أرينا. وأبرزت الصحيفة طموحات فليك لدعم قائمة فريقه، التى تعد من الأصغر فى البوندسليجا، حيث تتضمن 21 لاعبًا محترفًا فقط. ويعد تدعيم مركز الظهير الأيمن على رأس أولويات المدرب الألمانى، بعدما بات الفرنسى بينيامين بافارد وحيدًا، عقب تحول جوشوا كيميتش إلى وسط الملعب، كما أنه لا يخطط لاستمرار الإسبانى ألفارو أودريوزولا، المعار من ريال مدريد حتى نهاية الموسم. ويرغب فليك أيضا فى جلب ظهير أيسر جديد، رغم تواجد الكندى الشاب ألفونسو ديفيز، والنمساوى ديفيد ألابا، بالإضافة للفرنسى لوكاس هيرنانديز.

وتعود هذه الرغبة لعدم تأكد فليك من استمرار ألابا، بعد نهاية عقده عام 2021، فى ظل ارتباطه مؤخرًا بالرحيل إلى برشلونة أو ريال مدريد. كما أعلن فليك رغبته فى تجديد عقود كل من، ألابا، وتياجو ألكانتارا، والحارس مانويل نوير، بعدما وقع توماس مولر بالفعل على عقد جديد حتى 2023. وعلى الصعيد الهجومى ألمح مدرب العملاق البافارى، خلال مقابلة صحفية بالفيديو، لإمكانية التحرك نحو كل من تيمو فيرنر وليروى سانى، نجمى لايبزيج ومانشستر سيتى، الصيف المقبل.