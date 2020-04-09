شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح ألمانى ببدء الموسم الجديد فى يناير لإنقاذ الحالى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترح فيرناندو كارو، رئيس نادى باير ليفركوزن الألمانى، إجراء تعديل فورى للجدول الزمنى للدورى الألمانى نظرا لما تسببت فيه أزمة كورونا الراهنة من تهديد لوجود العديد من أندية كرة القدم.

وفى مقابلة مع صحيفة «ماركا» الإسبانية الرياضية، قال كارو (55 عاما) إنه من أجل تفادى ضغط المواعيد والذى سينشأ فى حال لم ينته الموسم الحالى قبل أكتوبر أو نوفمبر المقبلين «فإن هناك إمكانية لوضع موعد الدوريات مع السنة التقويمية، أى أن يتم السماح باللعب بدءا من يناير». ورأى كارو المولود فى برشلونة أن تغيير مواعيد بدء الدورى سيتيح الفرصة لكسب الوقت اللازم لإنهاء الموسم الراهن، مشيرا إلى سابقة «قبول التأثير الجانبى» لتغيير موعد مونديال قطر 2022 ليقام فى الشتاء، الأمر الذى ترتب عليه أيضا تغيير مواعيد الدورى فى ذلك العام.

ويمثل استئناف الموسم بالنسبة للدورى الألمانى أهمية نظرا لأنه يرتبط بأموال الرعاة والتلفزيون، إذ إنه من الممكن أن يفقد الدورى الألمانى نحو 750 مليون يورو فى حال عدم إكمال الموسم.

وحسب تقارير لصحف مجموعة (فونكه) الإعلامية، فإن رابطة الدورى الألمانى تتفاوض مع محطة سكاى صاحبة حق البث التلفزيونى للحصول على دفعة مقدمة من قيمة حقوق البث التلفزيونى.

وذكرت مجلة «كيكر» الألمانية الرياضية أن شبح الإفلاس يهدد 13 من 36 ناديا محترفا فى ألمانيا، وقال كارو إنه بدون الأموال التى يدفعها التلفزيون «سيكون الإفلاس الاقتصادى لبعض الأندية حقيقة بحكم الأمر الواقع».

ومنذ تأسيس البوندزليجا تنافس فيه ما مجموعه 50 ناديًا. وهيمن نادى بايرن ميونخ على البطولة منذ سبعينات القرن العشرين، وفاز باللقب 28 مرة. وعلى أى حال شهدت البوندزليجا أبطالاً آخرين كان أبرزهم هامبورج وبروسيا دورتموند، وفيردر بريمن، وبوروسيا مونشنجلادباخ، وشتوتجارت وفولفسبورج.

تحتل البوندزليجا أحد مراتب القمة لأنظمة الدورى الوطنية، وتأتى حالياً فى المركز الثالث فى أوروبا بعد إنجلترا وإسبانيا وفقاً لتصنيف الاتحاد الأوروبى لكرة القدم (UEFA) الخاص بدرجات الدورى، وذلك استنادًا لنتائج الأندية الألمانية فى المسابقات الأوروبية الأخيرة. وتأخرت ألمانيا فى إنشاء الدورى الوطنى إلى وقت متأخر جدًا خلافًا لمعظم البلدان؛ حيث لم تتشكل البوندزليجا حتى سنة 1963، وشهد تنظيم الدورى وبنيته تغيرات كثيرة فى البلاد إلى يومنا هذا. وتأسس الدورى بالأساس من قبل اتحاد ألمانيا لكرة القدم، ولكنه يدار الآن من قبل DFL.

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وينطبق مصطلح البوندزليجا أيضا على دورى كرة القدم فى النمسا إلا أنه الاسم الشائع للدورى الألمانى، ويستخدم للإشارة إلى بطولات الدورى عالى المستوى فى العديد من الرياضات الأخرى سواءً فى ألمانيا أو النمسا.