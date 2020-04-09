شكرا لقرائتكم خبر عن «الليجا» تنفى استئناف الدورى الإسبانى بلعب مباراة كل 3 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفت رابطة الدورى الإسبانى «الليجا» ما تردد حول التوصل لاتفاق مع الاتحاد الإسبانى لكرة القدم لاستئناف المسابقة بلعب مباراة كل 72 ساعة، فى ظل توقف النشاط الرياضى حاليا بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19». وقالت الرابطة فى بيانها: «فيما يتعلق بلعب المباريات كل 72 ساعة، لم يتم التوصل إلى اتفاق أو تم وضع أى شيء، ونتيجة لذلك لم تتم الموافقة على أى قرار بشأن هذا الأمر».

وأكد خافيير تيباس، رئيس الاتحاد الإسبانى لكرة القدم، أنه من الممكن عودة المنافسات الكروية فى بلاده بنهاية مايو المقبل.. ولكن تيباس استبعد تماما إمكانية استئناف المباريات فى حضور الجماهير حال عودة النشاط الكروى. يذكر أن رابطة الدورى الإسبانى أعلنت فى 12 مارس الماضى توقف المسابقة وكذلك دورى الدرجة الثانية، وذلك حتى نهاية الشهر نفسه، ولكنها قررت فى 23 مارس الماضى إيقاف المسابقة لأجل غير مسمى بسبب تفاقم أزمة كورونا.

انطلقت المسابقة عام 1929 وفاز فيها نادى برشلونة. يتنافس فى الدورى 20 فريقا، الفرق الثلاثة الأقل نقاطا تهبط لدورى الدرجة الثانية. 60 نادياً شارك فى الدورى الإسبانى على مدى تاريخه، 9 منها توجت باللقب، ومنذ 1950 سيطر ناديا ريال مدريد وبرشلونة على أغلب بطولات الدورى. ريال مدريد حقق اللقب 33 مرة وهو رقم قياسى، بينما حقق نادى برشلونة اللقب 26 مرة، ومع ذلك استطاعت أندية أخرى تحقيق اللقب وهى: أتلتيكو مدريد، أتلتيك بيلباو، فالنسيا، ريال سوسيداد، ديبورتيفو لاكورونيا، ريال بيتيس، إشبيلية.

فى أبريل من سنة 1927، اقترح خوزيه ماريا اتشى، مدير فى نادى أريناس، فكرة دورى وطنى فى إسبانيا، وبعد أخذٍ ورد عن حجم الدورى ومن سيتنافس فيه، وافق الاتحاد الاسبانى على العشرة فرق التى ستشكل أول دورى ممتاز فى 1929 وكانت تلك الفرق كلا من ريال مدريد، برشلونة، أتلتيك بيلباو، ريال سوسيداد، أريناس، أتلتيكو مدريد، إسبانيول، ريال يونيون دراسينج سانتاندير، وكلهم تأهلوا على أساس كونهم فرقا فائزة بكأس إسبانيا. رغم أن أتلتيكو مدريد كان من الأبطال فى عامى 1950 و1951 تحت قيادة المحنك هيلينيو هيريرا، فى حقبة الخمسينيات كانت بذرة ما نراه الآن فى عصرنا الحاضر من سيطرة الريال وبرشلونة. فى فترة الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات كانت هناك قيود تفرض على اللاعبين الأجانب. النوادى لم يسمح لها أن تسجل أكثر من ثلاثة لاعبين أجانب فى الفريق، ولكن ما فعله برشلونة والريال هو التحايل على هذه القوانين بتوطين كل من دى ستيفانو وبوشكاش وكوبالا ليُمنحوا الجنسية الإسبانية. ومن المذهل أن النادى الكتالونى فاز بلقبى عام 1952 و1953.

دى ستيفانو، بوشكاش وفرانشيسكو خينتو شكلوا نواة فريق ريال مدريد الذى واصل ليهيمن على بقية العقد فى الدورى. مدريد فاز ببطولة دورى الدرجة الأولى لأول مرة فى 1954 (أول بطولة دورى ممتاز كانت فى عام 1932) ثم للمرة الثانية للعام الثانى على التوالى فى 1955 واتبعها بعامى 1957 و1958 ليحصد أربعة ألقاب فى تلك الحقبة. ثم عاد برشلونة فى عامى 1959 و1960 مع مدرب أتلتيكو مدريد الأسبق هيلينيو هيريرا ولاعبهم الجديد لويس سواريز الذى حصل على الكرة الذهبية فى نفس العام.

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