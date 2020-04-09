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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر والدة كافاني ترجح وصوله الى اسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 أبريل 2020
تحدث بيرتا غوميز والدة مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الدولي القناص إدينسون كافاني عن المحطة المستقبلية للأوروغوياني بعد انتهاء عقده في الصيف القادم.
وقالت بيرتا:" هناك عدة أندية من مختلف الجهات مهتمة بالتعاقد مع إدينسون، لكنه حتى الساعة لم يحدد وجهته القادمة، وهناك فترة تصل الى 3 أشهر سيحدد فيها كل شيء، لكنه لا يفكر في العودة إلى الأوروغواي، بل يميل للبقاء في أوروبا، فهو يحب إسبانيا أكثر، ولكن هناك أكثر من ناد يريده وهو سيختار الانسب له في الفترة القادمة".
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