والدة كافاني ترجح وصوله الى اسبانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 أبريل 2020

تحدث ​بيرتا غوميز​ والدة مهاجم فريق ​باريس سان جيرمان الفرنسي​، الدولي القناص ​إدينسون كافاني​ عن المحطة المستقبلية للأوروغوياني بعد انتهاء عقده في الصيف القادم.



وقالت بيرتا:" هناك عدة أندية من مختلف الجهات مهتمة بالتعاقد مع إدينسون، لكنه حتى الساعة لم يحدد وجهته القادمة، وهناك فترة تصل الى 3 أشهر سيحدد فيها كل شيء، لكنه لا يفكر في العودة إلى ​الأوروغواي​، بل يميل للبقاء في ​أوروبا​، فهو يحب ​إسبانيا​ أكثر، ولكن هناك أكثر من ناد يريده وهو سيختار الانسب له في الفترة القادمة".