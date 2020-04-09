شكرا لقرائتكم الاتحاد التونسي يبحث صناعة أقنعة واقية للاعبين لاستئناف الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يسعى الاتحاد التونسي لكرة القدم لصناعة أقنعة واقية للاعبين حتى يستطيع استئناف منافسات اللعبة بعد توقفها منذ ما يقرب من شهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال الاتحاد التونسي لكرة القدم في بيان إن رئيسه وديع الجريء: كلف الطبيبة سعيدة العياشي رئيسة اللجنة الطبية بمكتب الاتحاد بدراسة إمكانية صناعة أقنعة واقية للاعبين تسمح لهم بخوض التدريبات

المباريات الرسمية بالأداء نفسه ودون أن تؤثر على الجهاز التنفسي أو الجاهزية البدنية للاعب.

ويتصدر الترجي الترتيب برصيد 44 نقطة متقدما بعشر نقاط على الصفاقسي ملاحقه المباشر قبل عشر جولات على نهاية الموسم.

وحتى الآن سجلت تونس 628 إصابة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 24 وفاة.