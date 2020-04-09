ساوثامبتون اول فريق انكليزي يحسم من رواتب لاعبيه لدعم الموظفين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 أبريل 2020 اشارت صحيفة الدايلي مايل البريطانية الى ان نادي ​ساوثامبتون​ اصبح اول فريق ينضم الى الاندية الانكليزية التي توافقت مع لاعبيها على تخفيض رواتبهم، كما سيقوم الجهاز الفني للفريق وعلى راسه المدرب ​رالف هاسنهاتل​، حيث سيقوم اللاعبون والجهاز الفني بالتخلي عن جزء من رواتبهم للاشهر الثلاثة القادمة، في ظل توقف ​الدوري الانكليزي الممتاز​ بسبب انتشار وباء ​كورونا​، في جميع انحاء العالم.

واتى اعلان النادي الانكليزي عن تخفيض رواتب اللاعبين عن اشهر نيسان ايار وحزيران من اجل تأمين الاموال للموظفين في الفريق.

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