رويس يقدم نصيحته لسانشو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 أبريل 2020

قدم قائد بوروسيا ​دورتموند​ الالماني ماركو رويس نصيحته الى اللاعب الشاب في الفريق ​جادون سانشو​، مطالبا اياه بالبقاء مع الفريق الاصفر في ظل تهافت ابرز الاندية الاوروبية لضمه الى صفوفها.

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وفي حديث نقلته صحيفة "بيلد" الالمانية قال رويس: "سانشو لاعب استثنائي وسيطالب به اكبر الاندية. انصحه بالبقاء مع دورتموند سنة اضافية، او اثنتين. من وجهة نظري، لا مكان افضل بالنسبة اليه".

واضاف: "بعدها، يمكنه تحقيق وثبة كبيرة كلاعب أكثر كمالا، وذلك بعد تطوره هنا بهدوء كلاعب أساسي. ثم يتعين عليه ايجاد موقع اساسي مع فريقه الجديد، وهذا ليس سهلا ابدا للاعب يبلغ العشرين".

يذكر ان اندية عديدة ترغب بالحصول على توقيع اللاعب منها ​مانشستر يونايتد​، ​مانشستر سيتي​، ليفربول وتشيلسي الانكليزية، ​برشلونة​ وريال مدريد الاسبانيين، بايرن ميونيخ الالماني ويوفنتوس الايطالي.