- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رويس يقدم نصيحته لسانشو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 أبريل 2020
قدم قائد بوروسيا دورتموند الالماني ماركو رويس نصيحته الى اللاعب الشاب في الفريق جادون سانشو، مطالبا اياه بالبقاء مع الفريق الاصفر في ظل تهافت ابرز الاندية الاوروبية لضمه الى صفوفها.
وفي حديث نقلته صحيفة "بيلد" الالمانية قال رويس: "سانشو لاعب استثنائي وسيطالب به اكبر الاندية. انصحه بالبقاء مع دورتموند سنة اضافية، او اثنتين. من وجهة نظري، لا مكان افضل بالنسبة اليه".
واضاف: "بعدها، يمكنه تحقيق وثبة كبيرة كلاعب أكثر كمالا، وذلك بعد تطوره هنا بهدوء كلاعب أساسي. ثم يتعين عليه ايجاد موقع اساسي مع فريقه الجديد، وهذا ليس سهلا ابدا للاعب يبلغ العشرين".
يذكر ان اندية عديدة ترغب بالحصول على توقيع اللاعب منها مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، ليفربول وتشيلسي الانكليزية، برشلونة وريال مدريد الاسبانيين، بايرن ميونيخ الالماني ويوفنتوس الايطالي.
كانت هذه تفاصيل خبر رويس يقدم نصيحته لسانشو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.