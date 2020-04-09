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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يوفيتش يبحث عن المغفرة من ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 أبريل 2020
اشارت صحيفة الاس الاسبانية الى ان لاعب نادي ريال مدريد الصربي لوكا يوفيتش يبحث عن المغفرة من الفريق الملكي بعد ما قام به قبل اسبوعين حيث خرق حظر التنقل بين البلدان الاوروبية وانتقل الى مسقط راسه.
حيث يقوم يوفيتش حالياً بالحجر المنزلي على نفسه منذ 14 يوماً، للتأكد من عدم اصابته بفيروس كورونا الذي وصل تعداد المصابين به في اسبانيا لوحدها الى اكثر من 150 الف مصاب واكثر من 15 الف وفاة بسبب هذا الفيروس.
في وقت يخوض اللاعب تمارين مكثفة في منزله مع مدرب خاص في محاولة لاثبات انه لم ينتقل الى صربيا فقط من اجل الاحتفال بعيد ميلاد صديقته.
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