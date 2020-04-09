اخبار الرياضه

يوفيتش يبحث عن المغفرة من ريال مدريد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يوفيتش يبحث عن المغفرة من والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 أبريل 2020

اشارت صحيفة الاس الاسبانية الى ان لاعب نادي ​ريال مدريد​ الصربي ​لوكا يوفيتش​ يبحث عن المغفرة من الفريق الملكي بعد ما قام به قبل اسبوعين حيث خرق حظر التنقل بين البلدان الاوروبية وانتقل الى مسقط راسه.

حيث يقوم يوفيتش حالياً بالحجر المنزلي على نفسه منذ 14 يوماً، للتأكد من عدم اصابته بفيروس ​​ الذي وصل تعداد المصابين به في اسبانيا لوحدها الى اكثر من 150 الف مصاب واكثر من 15 الف وفاة بسبب هذا الفيروس. 

في وقت يخوض اللاعب تمارين مكثفة في منزله مع مدرب خاص في محاولة لاثبات انه لم ينتقل الى صربيا فقط من اجل الاحتفال بعيد ميلاد صديقته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يوفيتش يبحث عن المغفرة من ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا