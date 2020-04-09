فيرغسون يدعم الاطقم الطبية الاولد ترافورد مركزاً للتبرع بالدم لمواجهة كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 أبريل 2020 اعرب اسطورة التدريب الاسكتلندي ​اليكس فيرغسون​ عن رغبته في رد الجميل الى الاطقم الطبية التي قامت بانقاذ حياته، في وقت اتى اعلان نادي ​مانشستر يونايتد​ عن رغبتهم في مساعدة الاجهزة الطبية التي تواجه فيروس ​كورونا​ من خلال جعل ملعب ​الاولد ترافورد​ مركزاً للتبرع بالدم.

واشارت صحيفة الدايلي مايل الى ان ملعب الاولد ترافورد اصبح احد الخيارات المتقدمة لجعله مركزاً للتبرع بالدماء، ضمن خطط الفريق الانكليزي لمساعدة الاجهزة الطبية ان من خلال تأمين المنشأت او المتطوعين لمواجهة الوباء الذي يجتاح العالم.

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