شكرا لقرائتكم سموحة يطمئن على لاعبة السلة فى الحجر الصحى بمرسى علم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مسئولى نادى سموحة على الاطمئنان على جنى هيثم ، لاعبة فريق كرة السلة بالنادى السكندرى ، و التى تتواجد حاليا فى الحجر الصحى بمرسى علم ، بعد عودتها من الولايات المتحدة الامريكية .

اكد أحمد عجلان عضو مجلس ادارة النادى السكندرى فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن اللاعبة عادت من أمريكا منذ 5 ايام ، حيث كانت تدرس فى احد الجامعات هناك ، وعادت مع اللاعبين العائدين من الخارج ، وتتواجد حاليا فى الحجر الصحى بمرسى علم ، ويتم الاطمئنان عليها باستمرار

واضاف عضو المجلس انه يتواصل مع والدة اللاعبة ، و التى اكدت ان ابنتها بخير ، ويتم قياس حرارتها فى الحجر 3 مرات خلال اليوم ، كما ان جنى هيثم تتواصل مع جامعتها فى امريكا اون لاين ، فى ظ لتوافر كل سبل الراحة فى الحجر الصحى وكذلك خدمة الانترنت .

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يذكر أن نسمة عبد الرحمن لاعبة سبورتنج و التى كانت تدرس فى احد الجامعات الامريكية بالولايات المتحدة قد عادت الى مصر، و انضمت للحجر الصحى بمرسى علم ايضا ، مع جنى هيثم ، و تتواجد اللاعبتان فى الحجر الصحى حاليا ، لحين انتهاء الفترة الزمنية المحددة للحجر .

أكد وائل لطفى مدير المنتخبات ومدير العلاقات العامة بالاتحاد أن هناك 3 لاعبين عالقين فى أمريكا، وتم إرسال بياناتهم وصور جوازات السفر إلى وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية لإدراجها فى كشوف العالقين، ولعودتهم إلى وطنهم فى أقرب فرصة.

اللاعبون هم كل من عمر الشيخ وعصام تامر ثنائى سلة الأهلى، و يتواجدان فى أمريكا للدراسة فى دورى الجامعات، حيث لديهما منح دراسية هناك ، بالإضافة إلى محمد اسامة لاعب سموحة ، و الذى يدرس هناك ايضا ، و بعد اغلاق الجامعات ، و توقف الدراسة ، طلب اللاعبون العودة الى مصر، وابدوا رغبة لذلك ، وارسلوا بياناتهم للاتحاد ، و الذى قام بدوره بارسالها للوزارة و اللجنة الاولمبية .