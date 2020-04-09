شكرا لقرائتكم "خماسية الجبلاية" تدرس إضافة بند فى عقود اللاعبين بشأن الظروف الطارئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تدرس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ، تعديل عقود اللاعبين في السنوات المقبلة بحيث تتضمن بندا ينص علي توضيح العلاقة بين اللاعب وناديه في حالة توقف الدوري بسبب أي ظروف قهرية قد تطرا علي الساحة الرياضية كما هو الحال في الوقت الحالي، بعد توقف الدوري بسبب فيروس كورونا ونشوب حالة من الجدل حول تخفيض عقود اللاعبين ، ويري مسءولو اتحاد الكرة انه يجب ان يتم وضع بند في العقود الجديدة يتضمن خصم نسبة المشاركة من عقود اللاعبين وكذلك خصم نسبة 20 %؜ اخري في حالة توقف او الغاء الدوري في حالة حدوث اي ظروف قهرية.

وأكد جمال محمد على نائب رئيس اتحاد الكرة، أن اللجنة الخماسية لا يحق لها التدخل حاليا لتخفيض عقود اللاعبين بسبب توقف النشاط الرياضى فى الوقت الحالى بسبب انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى ان العلاقة التعاقدية بين اللاعب والنادى ليس من حق اتحاد الكرة المساس بها، موضحا أن التخفيض من عدمه يتم بالتراضى بين الطرفين.

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وكشف نائب رئيس اتحاد الكرة أن هناك فرصة كبيرة لاستئناف مسابقة الدورى العام حتى يوم 10 يونيو المقبل، بعد تأجيل مباراة منتخب مصر أمام كينيا فى الجولة الخامسة بتصفيات أمم أفريقيا 2021، على أن ينتهى أواخر أغسطس المقبل.

وتابع أنهم يضعون اواخر مايو المقبل موعدا مبدئيا لاستئناف الدورى، لكن تأجيل المباراة منحهم فرصة جديدة لاستئناف الدورى حتى يوم 10 يونيو على أن ينتهى فى أغسطس، خاصة أن اتحاد الكرة لا يرغب فى إلغاء الموسم الجارى.. موضحا أن تأجيل المباراة وفر للجنة المسابقات 10 أيام على الأقل يمكن إقامة مباريات فى الدورى خلالها، حال السيطرة على فيروس كورونا والحصول على موافقة مجلس الوزراء ووزارة الصحة باستئناف النشاط.