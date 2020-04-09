الامارات | تعرف على أول ناد إنجليزي يتوقف عن دفع رواتب اللاعبين بسبب "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول ناد إنجليزي يتوقف عن دفع رواتب اللاعبين بسبب "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 09 أبريل 2020

أضحى ساوثمبتون، أول ناد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يعلن إرجاء دفع رواتب لاعبيه لعدة أشهر، على خلفية التوقف الذي فرضه فيروس كورونا المستجد. ولن ينحصر إرجاء دفع الرواتب باللاعبين وحسب، بل سيطال مديري النادي والمدرب النمساوي للفريق رالف هازنهوتل، وطاقمه المساعد، وذلك حتى يونيو.

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وقال ساوثمبتون في بيان صحافي إنه، بالإضافة الى اللاعبين الذين سيؤجلون تقاضي رواتبهم لأشهر أبريل ومايو ويونيو، فإن النادي لن يلجأ أيضا خلال فترة الأشهر الثلاثة الى تطبيق البطالة الجزئية التي تسمح للموظفين المعنيين بها بتقاضي 80 بالمئة من رواتبهم من الدولة، شرط ألا يتجاوز ذلك الـ 2500 استرليني (نحو 3 آلاف دولار) شهريا كحدّ أقصى.

وأشار ساوثمبتون الى أن جميع العاملين في النادي الذين لن يؤجلوا تقاضي رواتبهم "سيستمرون في الحصول على 100 بالمئة من رواتبهم".

ورأى ساوثمبتون الذي كان يبتعد بفارق سبع نقاط فقط عن منطقة الهبوط الى المستوى الثاني قبل قرار تعليق الدوري الممتاز، أن تأجيل رواتب اللاعبين "سيساعد في حماية مستقبل النادي، الموظفين العاملين فيه والمجتمع الذي نخدمه".

ودعت رابطة الدوري الممتاز لاعبي جميع الأندية الى اقتطاع 30 بالمئة من رواتبهم، لكن رابطة اللاعبين المحترفين امتنعت عن ذلك حتى الآن بحجة أن ذلك سيكون له تأثير سلبي على المساهمات الضريبية التي تستفيد منها الخدمة الصحية الوطنية "أن ايتش أس".

وبانتظار التوصل الى اتفاق بشأن الرواتب، أطلق اللاعبون مبادراتهم الخاصة الطوعية للمساهمة في مساعدة موظفي الخدمة الصحية الوطنية.