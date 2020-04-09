الامارات | الاتحاد الآسيوي يستذكر تتويج العين بلقب دوري أبطال آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الآسيوي يستذكر تتويج العين بلقب دوري أبطال آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفع فريق العين راية كرة القدم الإماراتية عندما دوّن اسمه بأحرف من ذهب في سجلات مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بتتويجه باللقب الأول والوحيد في عام 2003 (نسخة 2002-2003)، وهو الذي لن تنساه جماهير "البنفسج" على الإطلاق.

ورصد الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، محطات مميزة عاشها عشاق العين، في تلك المشاركة الخالدة التي يستعرضها ضمن سلسلة التقارير المتنوعة التي يلقي فيها الضوء على أبرز الإنجازات لفرق ومنتخبات غرب قارة آسيا، إذ كان العين ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب الهلال السعودي والسد القطري والاستقلال الإيراني، وحقق العلامة الكاملة بثلاثة انتصارات ليتأهل بطلاً إلى الدور قبل النهائي.

وبهدف غريب حارب من ضربة جزاء في الدقيقة 11، ظفر العين بالنقاط الثلاث من مواجهته أمام الهلال السعودي، ثم حقق فوزه الثاني على السد بهدفين دون مقابل، حملا إمضاء الثنائي العاجي كانديا تراوري وأبوبكر سانغو، في الدقيقتين 23 و90، في اللقاء الذي أقيم على استاد طحنون بن محمد (القطارة).

وواصل العين نتائجه الرائعة بعد أن تفوق على الاستقلال الإيراني بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وسجل له في تلك المواجهة فيصل علي وأبوبكر سانغو وغريب حارب، ليضرب موعداً مع داليان الصيني في الدور قبل النهائي.

وعلى الرغم من البداية القوية للعين في لقاء الذهاب، إلا أن الفريق الصيني الضيف كان المبادر بالتسجيل بهدف، انتهت به أحداث الحصة الأولى من اللقاء، وبعد مرور 15 دقيقة من زمن الشوط الثاني احتسب حكم اللقاء البحريني، عبدالرحمن عبدالخالق، ضربة جزاء للعين انبرى لها العاجي المتألق أبوبكر سانغو ووضعها في المرمى بنجاح.

ولم تمضِ سوى دقيقتين فقط، حتى أضاف محمد عمر هدف التقدم للعين، ثم وسّع زميله رامي يسلم النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 75، وعاد سانغو ليوقع على الهدف الشخصي الثاني له والرابع لفريقه عند الدقيقة 84، قبل أن يقلص داليان الفارق بالهدف الثاني لتنتهي المواجهة عيناوية بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ودخل الفريق الصيني لقاء الإياب بقوة باحثاً عن حسم التأهل، وأنجز نصف المهمة بالتقدم في الشوط الأول 1-صفر، لكن العين أحبط محاولاته بهدف التعديل عن طريق رودريجو مينديز في الدقيقة 46، ثم بالهدف الثاني عن طريق محمد عمر في الدقيقة 67.

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واستغل داليان النقص العددي في صفوف الفريق الإماراتي جراء طرد اللاعب فهد علي ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف متتالية، ليعيد الحسابات إلى نقطة البداية، لكن اللاعب الإيراني فرهاد مجيدي كان له رأي آخر، بتسجيله الهدف الثالث قبل نهاية اللقاء بثلاث دقائق، ليقود فريقه إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخ الفريق والكرة الإماراتية.

تعاظمت طموحات العين، لاسيما أن خطوة واحدة فقط باتت تفصل عن تحقيق الحلم القاري، وأنجز الفريق المهمة في لقاء الذهاب من المباراة النهائية بالفوز على تيرو ساسانا التايلاندي 2-صفر، وخسر في الإياب بهدف نظيف.

وعلى استاد طحنون بن محمد في العين، بحث الفريق الإماراتي عن استغلال عاملَي الأرض والجمهور، وكان له ما أراد عندما هيأ محمد عمر كرة لزميله سالم جوهر، الذي سددها قوية من خارج منطقة الجزاء، استقرت على يسار الحارس في الدقيقة 31 ليسجل هدف التقدم الأول.

ورغم المحاولات التايلاندية المتعددة للتعديل، أضاف محمد عمر هدف التعزيز الثاني في الدقيقة 73، بعد أن استثمر كرة عرضية مثالية ووضعها في المرمى، وعليه انتهت المواجهة لمصلحة العين، ويقطع بذلك خطوة كبيرة نحو التتويج على العرش القاري.

في الإياب كان الأمل التايلاندي بالتعويض كبيراً، وعزز ذلك بهدف من ضربة الجزاء المحتسبة له عند الدقيقة 60 من عُمر اللقاء، لكن العين ظل صامداً حتى أطلق الحكم الكويتي، سعد كميل، صافرته التي انطلقت معها الأفراح الإماراتية بالتتويج التاريخي لـ"الزعيم".

وقاد التوليفة الرائعة من اللاعبين في تلك المشاركة المدير الفني الفرنسي الراحل، عبدالكريم ميستو، وضمت في صفوفها الكثير من النجوم، على رأسها القائد محمد عمر، وأبوبكر سانغو هداف الفريق برصيد أربعة أهداف، وسبيت خاطر وسالم جوهر ووليد سالم، وفرهاد مجيدي وحميد فاخر وفهد علي، وغريب حارب وعلي الوهيبي، وغيرهم من النجوم.