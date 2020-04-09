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الامارات | محمد صلاح يدعم مبادرة بريطانية لمواجهة كورونا

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محمد أبوإسماعيل - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهر هداف فريق ، النجم المصري محمد صلاح، رسمياً في مبادرات لاعبي كرة القدم في العالم، بعد أن انضم إلى نجوم الممتاز، ضمن المبادرة التي أطلقوها لجمع الأموال والتبرعات من أجل مكافحة فيروس "كورونا".

وكان نجوم العالم، أمثال ليونيل وكريستيانو رونالدو، قد قاموا بهذا الدور المهم عن طريق خفض رواتبهم في الأندية، والقيام بعدد من المبادرات، بينما تأخر نجوم الدوري الإنجليزي، لكن قائد فريق ليفربول، جوردان هندرسون، له الدور الرئيس في إطلاق المبادرة.

وأطلق نجوم "البريميرليغ" مبادرة خيرية بتنفيذ حملة تحت عنوان "اللاعبون معاً"، لجمع التبرعات لمصلحة الخدمات الصحية لمكافحة فيروس "كورونا" في بريطانيا.

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وكانت رابطة الدوري الإنجليزي، قد حددت موعداً مبدئياً في 30 أبريل الجاري لعودة منافسات الدوري، لكن تفشي فيروس "كورونا" في بريطانيا فرض تمديد فترة تعليق المسابقة حتى إشعار آخر.

ونشراللاعب المصري محمد صلاح، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، صورة لبيان الحملة، وعلق عليه بشعار الحملة "اللاعبون معاً".

وجاء في نص بيان اللاعبين: "في هذا الوقت الحرج لبلدنا ولقطاعنا الطبي، نحن عاقدون العزم على المساعدة بكل طريقة نقدر عليها"، واختتم البيان "دعواتنا لجميع من تأثروا خلال هذه الأزمة، معاً سنتجاوز ذلك".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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