الامارات | تأجيل الحكم في استئناف كلباء بشأن أحداث مباراة بني ياس إلى الثلاثاء المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل الحكم في استئناف كلباء بشأن أحداث مباراة بني ياس إلى الثلاثاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت لجنة الاستئناف في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها، أمس، برئاسة المستشار عادل الجنيبي، تأجيل البت في الاستئناف المقدم من نادي اتحاد كلباء ضد قرار لجنة الانضباط، الذي قضى برفض الشكوى، التي يطالب فيها النادي بإعادة مباراته أمام بني ياس ضمن الجولة 19 لدوري الخليج العربي، إلى جلستها المقبلة المقررة الثلاثاء المقبل.

وقال عادل الجنيبي في تصريحات صحافية: "التأجيل جاء بسبب ضم ملف لجنة الانضباط في هذا الخصوص، إلى ملف لجنة الاستئناف الخاص بهذه الدعوى، وقد عقدت الجلسة بنظام التقاضي عن بعد".

ومثّل كلباء في الجلسة الأولى للجنة الاستئناف المدير التنفيذي للنادي، خالد النقبي، ومحامي شركة كرة القدم، المحامي سعود بالحاج.

يذكر أن المباراة التي أدارها الحكم الدولي، أحمد درويش، انتهت بفوز بني ياس 2-1، علماً بأن لجنة الانضباط قررت أنه لا يوجد خطأ متعمد من حكم المباراة ضد كلباء، وأن القرارات التي اتخذها خلال المباراة، سواء كان احتساب ركلة الجزاء من عدمها، أو رجوع الحكم إلى تقنية الحكم الفيديو (الفار) من عدمها، لا تترتب عليها إعادة المباراة.

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