شكرا لقرائتكم خبر عن ساني: لا أرى ميزة في تأجيل يورو 2020 للعام المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ليروي ساني نجم كرة القدم الألماني الدولي، ولاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي أنه لا يرى أي ميزة رياضية في تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020) إلى العام المقبل.

وقال ساني 24 عاما في مقابلة نشرها موقع الاتحاد الألماني للعبة على الانترنت: «لا، على الاطلاق».

وينتظر أن يستعيد اللاعب كامل لياقته في صيف هذا العام بعد الإصابة التي عانى منها في الفترة الماضية وأبعدته عن الملاعب لعدة شهور.

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وأشار اللاعب إلى أنه ربما كان من الأفضل له أن يخوض البطولة في صيف هذا العام منتعشا بدلا من أن يخوضها العام المقبل بعد خوض 50 مباراة مع ناديه خلال الموسم.

كانت خطة اللاعب هي العودة لصفوف المنتخب الألماني في مارس الماضي بعد التعافي من إصابة بقطع في الرباط الصليبي ولكن مباراتي الفريق أمام منتخبي إسبانيا وإيطاليا ألغيتا بسبب توقف الأنشطة الرياضية نتيجة وباء «كورونا» .

وكان مقررا أن تقام يورو 2020 من 12 يونيو إلى 12 يوليو المقبلين ولكنها تأجلت إلى العام المقبل بسبب وباء «كورونا».

وقال ساني إن قرار التأجيل لم يكن اختياريا ،موضحا «التأجيل كان أمرا محزنا بالتأكيد. ولكنني أعتقد أن الكثير من المشجعين يشعرون بالارتياح جراء تأجيل البطولة. إقامة كأس الأمم بدون جماهير كان شيئا يصعب تخيله، وما كان احد سيستمتع بالبطولة».