شكرا لقرائتكم خبر عن سان جيرمان يدرس تقديم عرض جديد لـ«مبابى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن إدارة باريس سان جيرمان تفكر خلال الفترة الحالية فى تمديد عقد النجم الفرنسى كيليان مبابى، بعد اقتراب انتهاء عقده.

وقالت الصحيفة إن النادى الباريسى يسعى لتقديم عرض جديد إلى مبابى من أجل إقناعه بتجديد تعاقده، الذى ينتهى فى صيف 2022، بينما يحظى اللاعب باهتمام قوى من ريال مدريد الطامح لضم اللاعب سواء بنهاية الموسم الحالى أو الذى يليه.

وأشارت الصحيفة إلى أن سان جيرمان يرغب فى إبقاء مبابى بملعب حديقة الأمراء حتى صيف 2025، موضحة أن الأهم من كل ذلك هو الراتب، وما سيتقاضاه النجم الفرنسى كل موسم، لذلك يفكر سان جيرمان فى مضاعفة الراتب الحالى لنجمه الشاب للضغط عليه من أجل إقناعه بالتجديد، حيث يتقاضى حاليًا ما يقرب من 20 مليون يورو سنويًا. جدير بالذكر أن هناك تقارير قد أشارت إلى أن باريس سان جيرمان لن يمانع فى رحيل نجمه البرازيلى نيمار دا سيلفا، من أجل توفير راتب التجديد لمبابى.