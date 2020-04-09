شكرا لقرائتكم خبر عن تونى كروس يرفض تخفيض رواتب اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض الدولى الألمانى تونى كروس، نجم ريال مدريد، فكرة لجوء أندية إلى خفض رواتب اللاعبين بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد. وقال كروس، فى تصريحات أبرزتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «خفض الرواتب مثل التبرع العبثى، أؤيد دفع الأندية للرواتب كاملة، وكل شخص يقدم أشياء معقولة بها». وأضاف الألمانى: «المساعدة مطلوبة من الجميع، هناك العديد من الأماكن يكون منحها الأموال أمرًا ضروريًا». وتابع نجم الميرنجى: «العديد من الأندية ليس لديها أى مصدر دخل ثابت خلال هذه الأزمة، ويعود الأمر أيضًا إلى المدة التى سيستمر خلالها الوضع الحالى».
وقال: «على سبيل المثال، إذا تم لعب مباريات فى مايو سيكون هناك بعض الحلول بالتأكيد، لكن إذا احتاج الأمر إلى التوقف حتى الشتاء يمكننى تخيل أن بعض الأندية ستعانى بشكل كبير».
وأضاف: «أتوقع حدوث بعض الأزمات، البعض سيكون لديه مشاكل أكبر، لكن ربما هذا ليس سيئًا، لأن الأمور المالية كانت فى طريقها لمستوى مرتفع من التطرف».
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