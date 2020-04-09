شكرا لقرائتكم خبر عن الجميع كانوا على استعداد لمساعدة النادى.. وكرة القدم لن تعود إلى طبيعتها بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف النجم الأوروجويانى لويس سواريز، مهاجم فريق برشلونة الإسبانى، كواليس أزمة تخفيض رواتب لاعبى الفريق، مشددا على أن جميع اللاعبين كانوا على أتم الاستعداد لمساعدة النادى ماديًا، فى ظل الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تفشى فيروس كورونا.

وقال سواريز، فى حواره لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية: «شعر جميع أعضاء الفريق بعدم ارتياح، لأن القصة ذُكرت بشكل خاطئ.. قيل إن اللاعبين لا يريدون خصم الكثير من المال، هذا الأمر غير صحيح وأزعج الجميع».

وواصل: «الجميع كانوا على استعداد لمساعدة النادى لأقصى حد.. شعرنا بضغوط شديدة، لكننا كنا على ثقة بأننا نقوم بواجبنا على أكمل وجه».

وأضاف: «تم تأجيل الإعلان عن الأمر، بسبب الأرقام التى تحتاج إلى تعديل، فليس من السهل تحديد الأجر المخصوم من 22- 23 لاعبًا، وأعتقد أن ذلك تم بهدوء بين النادى ومحامى كل لاعب.. استغرق الأمر بعض الوقت للعثور على أفضل الحلول وتنفيذها بشكل سريع».

وأبدى «سواريز» تشاؤمه إزاء موعد عودة كرة القدم إلى طبيعتها، قائلا: «سيكون من الصعب أن تعود اللعبة مرة أخرى فى صورتها الطبيعية، وفى أمان تام، خلال وقت قريب، لأن

هناك الكثير من الأمور التى تغيرت، وسيأتى وقت لا تعرف فيه ما هو الصحيح وما هو غير ذلك».

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وتابع: «ما يقلقك هو عدم الأمان الذى يشعر به الناس من عدم القدرة على معرفة متى سنكون قادرين على الخروج والاستمتاع بحياتنا.. هذا ما يقلق المرء اليوم».

وأردف: «عندما يكون الأطفال قادرين على الذهاب إلى الحديقة للاستمتاع، وعندما يتمكنون من رؤية بعضهم البعض وأقاربهم، هنا نستطيع أن نقول إن الأمور عادت لطبيعتها».

وعن موعد عودته للفريق بعد الجراحة التى أجراها فى يناير الماضى، قال: «عندما أشارك فى التدريبات بشكل طبيعى، أعتقد أننى سأكون قادرًا على العودة للعب».

وأضاف نجم ليفربول السابق: «أخضع لتقييم دائم من قبل الأطباء، وجوانجو رئيس العلاج الطبيعى، والشخص المسؤول عن تأهيلى الذى كان معى بشكل يومى، وسأكون دائمًا ممتنًا له».

وواصل: «ليس هناك موعد محدد، سيعتمد الأمر على التقييم، لكن أعتقد أن الأمور ستكون قريبة طالما التزمت بالتعليمات».

وبخصوص إمكانية تكثيف المباريات لإنهاء الموسم، قال: «سيعتمد ذلك على التاريخ والوقت الذى يتعين على كل دولة إنهاء المباريات المتبقية فيه». واستدرك: «لكن كما قلت، أنت لا تعرف متى سيعود النشاط، لذلك لا تعرف ماذا سيحدث لكرة القدم».

ووجه سواريز حديثه إلى جماهير برشلونة، قائلا: «الرسالة واضحة، وهى الاهتمام بتنفيذ تعليمات السلطات والبقاء فى المنزل.. إذا بقى المرء فى المنزل سيعتنى بنفسه».

وتابع: «عليكم أن تثقوا بالمجموعة المتواجدة حاليًا فى الفريق، إذا أنهينا الموسم، وهو ما نريده جميعًا، فسوف ننهيه معًا متحدين، نناضل من أجل هدف واضح، وهو تحقيق لقبى الليجا ودورى الأبطال». وختم بقوله: «بعد الكثير من الأوقات السيئة التى نواجهها مع هذا الفيروس.. سيكون من دواعى سرورى الاستمتاع بحصد اللقبين».