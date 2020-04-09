قادة اندية الدوري الانجليزي يطلقون حساباً لدعم الطاقم الطبي المواجه لكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 أبريل 2020 اشارت تقارير صحفية الى ان قادة الاندية في ​الدوري الانكليزي الممتاز​ انشأوا صندوق لدعم الجهاز الطبي وصل الى اربع ملايين باوند، وعلى راس هؤلاء القادة، قائد نادي ​ليفربول​ ​جوردن هندرسون​ وقائد نادي ​مانشستر يونايتد​ ​هاري ماغواير​.

حيث لفت بيان لقادة الاندية الانكليزية الى انهم يسعون الى اختلاف حقيقي خلال الفترة القادمة، بهدف توزيع هذا الحساب بشكل سريع، على الطلاقم الطبي والمتطوعين. كما واثنى اللاعبون على خطوة وزير الصحة الانكليزي مات هانكوك الذي قام بتخفيض راتبه وتوجيه هذا التخفيض الى الاطقم الطبية.

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