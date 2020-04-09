باريس سان جيرمان يريد تخفيض راتب مبابي الى النصف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 أبريل 2020

اشارت صحيفة الاس الاسبانية الى ان نادي ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي يسعى الى تخفيض راتب مهاجم الفرنسي ​كيليان مبابي​ خلال الفترة القادمة ، في ظل توقف الدوريات الاوروبية الكبرى ودوري ابطال اوروبا.



واضافت الصحيفة ان تخفيض راتب مبابي الذي يصل الى 20.8 مليون يورو سيصل الى النصف او ما يقارب 10.8 مليون يورو سنوياً بسبب الازمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد حالياً.

وهو ما قد يؤثر سلباً على المفاوضات القائمة بين الطرفين من اجل تجديد عقده، في ظل رغبة نادي ريال مدريد الكبيرة بالحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.