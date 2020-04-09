شكرا لقرائتكم أول خطوة على طريق العودة.. الأهلى يرفض طلب إنبى بمد إعارة محمد شريف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحاول مسئولو أنبي خلال الأيام الماضية الحصول على موافقة الأهلي بتمديد إعارة محمد شريف لكن الإدارة الحمراء بسبب الرغبة في إستعادة محمد شريف في الموسم المقبل لاسيما بعد إرتفاع أسهم رحيل رمضان صبحي من النادي الصيف المقبل.
ويُقدم محمد شريف عروضاً جيدة للغاية مع إنبى منذ الانتقال له مع بداية الموسم الجارى على سبيل الإعارة وسجل 9 أهداف مع إنبى هذا الموسم، متفوقًا على المهاجمين المتواجدين حاليًا فى القلعة الحمراء.
وأعلن اتحاد الكرة أمس الأربعاء تأجيل مباريات الدوري المصري الممتاز حتى نهاية شهر أبريل الجاري بعد قرار الدولة بشأن الإجراءات الخاصة بتفشي فيروس كورونا وخوفاً على المواطنين.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الساعات الماضية مد الإجراءات الاحترازية التي سبق وأن تم الإعلان عنها لمواجهة تفشي فيروس كورونا حتى 23 أبريل الجاري وذلك قبل يوم واحد من شهر رمضان المبارك.
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