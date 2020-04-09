شكرا لقرائتكم أول خطوة على طريق العودة.. الأهلى يرفض طلب إنبى بمد إعارة محمد شريف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو الاهلي طلب نادي أنبي بتمديد إعارة محمد شريف لاعب الأول المُعار للأخير بعد نهاية الموسم الجاري بسبب حاجة الفريق الأحمر لجهود اللاعب الذى قدم أداء جيد مع الفريق البترولي منذ الرحيل إليه مطلع الموسم الجاري قبل تجميد النشط الرياضي في مصر والعالم كله على خلفية إنتشار فيروس " كورونا ".

وحاول مسئولو أنبي خلال الأيام الماضية الحصول على موافقة الأهلي بتمديد إعارة محمد شريف لكن الإدارة الحمراء بسبب الرغبة في إستعادة محمد شريف في الموسم المقبل لاسيما بعد إرتفاع أسهم رحيل رمضان صبحي من النادي الصيف المقبل.

ويُقدم محمد شريف عروضاً جيدة للغاية مع إنبى منذ الانتقال له مع بداية الموسم الجارى على سبيل الإعارة وسجل 9 أهداف مع إنبى هذا الموسم، متفوقًا على المهاجمين المتواجدين حاليًا فى القلعة الحمراء.

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وأعلن اتحاد الكرة أمس الأربعاء تأجيل مباريات الدوري المصري الممتاز حتى نهاية شهر أبريل الجاري بعد قرار الدولة بشأن الإجراءات الخاصة بتفشي فيروس كورونا وخوفاً على المواطنين.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الساعات الماضية مد الإجراءات الاحترازية التي سبق وأن تم الإعلان عنها لمواجهة تفشي فيروس كورونا حتى 23 أبريل الجاري وذلك قبل يوم واحد من شهر رمضان المبارك.