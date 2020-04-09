شكرا لقرائتكم الأهلى يفاوض حمدى النقاز؟ تقارير تونسية: بقاله كتير محدش بيكلمه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال موقع "الحصاد" التونسي أن حمدي النقاز لم يتلقى عروضاً طوال الفترة الماضية من أندية مصرية لاسيما الأهلي للأنتقال إلى إحداها خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، مشيرة إلى أن اللاعب يعد أحد أهداف ناديي الترجي والنجم الساحلي.
وذكرت الصحيفة أن حمدي النقاز لم يحسم حتى الآن وجهته المقبلة سواء بالعودة إلى تونس واللعب في صفوف أحد ناديا النجم الساحلي والترجي أو الأنتقال إلى الخليج بعدما تلقى عروضاً من أندية سعودية.
وأضافت الصحيفة أن حمدي النقاز أبدى ترحيبه باللعب في النادي الأهلي، لكنه لم يتلقى عرضاً من نادي القرن الافريقي حتى الآن.
جدير بالذكر أن حمدي النقاز، قرر الرحيل عن صفوف نادي الزمالك في سبتمبر الماضي بعدما فسخ تعاقده من طرف واحد، بسبب عدم تقاضيه مستحقاته المالية، وقدم كلا الطرفين شكوى في الآخر، ثم انتقل "النقاز" إلى نادي سودوفا الليتواني في صفقة انتقال حر.
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