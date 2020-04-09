شكرا لقرائتكم اتحاد السلة يتابع إجراءات عودة 3 لاعبين عالقين فى أمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف اتحاد كرة السلة عن قائمة اللاعبين العالقين فى الولايات المتحدة ، و المقرر عودتهم فى أقرب وقت الى البلاد مرة أخرى ، فى ظل توقف النشاط هناك ، و رغبة اللاعبين فى العودة الى مصر .

أكد وائل لطفى مدير المنتخبات ، و مدير العلاقات العامة بالاتحاد أن هناك 3 لاعبين عالقين فى أمريكا ، وتم ارسال بياناتهم وصور جوازات السفر الى وزارة الرياضة و اللجنة الاولمبية لادراجها فى كشوف العالقين ، و لعودتهم الى وطنهم فى اقرب فرصة .

اللاعبون هم كل من عمر الشيخ و عصام تامر ثنائى سلة الاهلى، و يتواجدان فى أمريكا للدراسة فى دورى الجامعات، حيث لديهم منح دراسية هناك ، بالإضافة إلى محمد اسامة لاعب سموحة ، و الذى يدرس هناك ايضا ، و بعد اغلاق الجامعات ، و توقف الدراسة ، طلب اللاعبون العودة الى مصر، وابدوا رغبة لذلك ، وارسلوا بياناتهم للاتحاد ، و الذى قام بدوره بارسالها للوزارة و اللجنة الاولمبية .

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واضاف لطفى ان الثلاثى كان قد مثل مصر فى بطولة أفريقيا 2017 ، و عناصر اساسية فى المنتخب خلال السنوات الماضية .

وطالب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب من جميع الاتحادات الرياضية ضرورة مخاطبة اللجنة الأولمبية في أسرع وقت بأسماء اللاعبين المصريين المتواجدين خارج البلاد خلال الفترة الحالية.

أخطر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية جميع الاتحادات الرياضية بضرورة اخطار اللجنة الأولمبية بأسماء اللاعبين العالقين بالخارج والدول المتواجدين بها وصور جوازات السفر وذلك في ضوء تعليق حركة الطيران بسبب تفشي مرض كورونا.

جاء طلب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية من أجل التنسيق مع الجهات المعنية ووزارة الشباب والرياضة لإعادة اللاعبين العالقين في الخارج إلى أرض الوطن في إطار حرص مسئولي الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي على أبناء مصر العالقين في الخارج حاليا وعودتهم إلى وطنهم بعد تفشي فيروس كورونا