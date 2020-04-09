شكرا لقرائتكم المنتخب يحافظ على المركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف فيفا الشهرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" اليوم، الخميس، عن تصنيف المنتخبات فى شهر مارس لعام 2020 واحتفظ فيه المنتخب الوطنى بالمركز الـ51 عالميا والسابع على صعيد المنتخبات الأفريقية.

ولم تشهد كل المراكز أي تعديل بسبب تجميد النشاط الرياضى حول العالم بسبب فيروس كورونا واحتفظ منتخب بلجيكا بالصدارة ويليه فرنسا ثم البرازيل، ومنتخب إنجلترا في المركز الرابع وكرواتيا في المركز الخامس وأوروجواى في المركز السادس والبرتغال في المركز السابع، ثم منتخبات سويسرا (8) وإسبانيا (9) والدنمارك (10) والأرجنتين (11) وكولومبيا (12) وألمانيا (13).

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ونجح منتخب السنغال فى الحفاظ على صدارة قائمة منتخبات أفريقيا فى تصنيف الفيفا بعدما احتفظ بالمركز الـ 20 عالمياً ثم تونس فى المركز الـ 27 عالمياً والثانى على صعيد منتخبات القارة السمراء، ثم نيجيريا الثالث أفريقياً والـ 31 عالمياً، ثم الجزائر الرابع والـ 35 عالمياً، والمغرب الخامس على صعيد منتخبات افريقيا والـ 43 عالمياً، ثم غانا السادس أفريقياً والـ 46 عالمياً، ثم منتخب مصر الـ 51 عالمياً والسابع على صعيد القارة السمراء.

كما حافظ منتخب اليابان على صدارة قائمة منتخبات آسيا فى تصنيف الفيفا بعدما احتفظ بالمركز الـ 28 عالمياً ثم إيران الثانى أسيوياً والـ 33 عالمياً، وكوريا الجنوبية الثالث أسيوياً والـ 40 عالمياً، ثم أستراليا فى المركز الرابع أسيوياً والـ 42 عالمياً، وقطر فى المركز الخامس أسيوياً والـ 55 عالمياً، والسعودية السادس اسيوياً والـ 67 عالمياً.

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