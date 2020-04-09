شكرا لقرائتكم الغموض يسيطر على مصير لاعبى شمال أفريقيا بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسيطر حالة من الغموض حول مصير لاعبى شمال افريقيا فى الدورى المصرى فى الموسم المقبل، خاصة وأن اتحاد الكرة أعلن مطلع الموسم الجارى أنه يحق لكل ناد التعاقد مع لاعب واحد من شمال افريقيا أو سورى او فلسطينى على أن يتم اعتباره كلاعب محلى لمدة موسم واحد فقط هو الموسم الجارى.

ونظرا لتوقف الدورى فى الوقت الحالى وعدم وضوح الرؤية حتى الأن حول مصيره سواء بالإستكمال أو الإلغاء، بدأت تظهر على الساحة تساؤلات حول مصير لاعبى شمال افريقيا فى الموسم المقبل ، وهل سيتم اعتبارهم محليين فى الموسم المقبل حال الغاء الدورى هذا الموسم او تمديد القرار لموسم أخر.

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فى هذا الصدد، كشف مصدر باتحاد الكرة أن قرار اعتبار لاعب واحد من شمال افريقيا كلاعب محلى سارى لمدة موسم واحد فقط هو الموسم الجارى، ولا توجد نية لمد القرار للموسم المقبل سواء تم استكمال الدورى هذا الموسم او تم الغاؤه.

وتابع ان اتحاد الكرة أخطر الأندية مطلع الموسم الجارى أن اعتبار لاعب واحد من شمال افريقيا كلاعب محلى، لمدة موسم واحد فقط ، وعلى الأندية أن توفق أوضاعها وفقا لهذا القرار، موضحا أن اتحاد الكرة لا ينوى مد القرار حتى فى حالة الغاء الدورى.

ويضم الأهلى والزمالك اكثر من لاعب من شمال افريقيا، وعلى رأسهم على معلول ووليد ازارو المعار حاليا فى الاتفاق السعودى، وفرجانى ساسى وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم فى الزمالك.