شكرا لقرائتكم تدريبات أون لاين فى التايكوندو لكسر ملل التوقف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تدرس اللجنة الفنية باتحاد التايكوندو برئاسة عمرو سليم ، عمل تدريبات أون لاين للمدربين ، واللاعبين ، لمنع حالة الملل، خلال توقف النشاط وحظر التجوال .

ومن المقرر أن تكون التدريبات عن طريق الفيديوهات ، ليستفيد بها كل لاعبى ومدربى اللعبة ، فى مختلف انحاء الجمهورية وحتى تمكن اللاعبين فى مختلف الاندية فى التعرف على طرق التدريب عن طريق مدربين الاتحاد ، و لعمل حالة من الاحتكاك و اكتساب خبرات جديدة عن طريق الفيديوهات الاون لاين .

كان اتحاد التايكوندو قرر تنظيم أول بطولة أون لاين فى ظل توقف النشاط الرياضى وحظر التجول بسبب انتشار فيروس كورونا، على أن تكون فى منافسات البومزا.

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وأكد عمرو سليم رئيس الاتحاد أن البطولة ستكون معتمدة ويتم تسليم المشاركين شهادات رسمية من الاتحاد، على أن تتم إقامة البطولة خلال شهر أبريل الجارى.

وأضاف سليم ان البطولة الهدف منها مساعدة الأبطال وتحفيزهم على التدريب والصبر والخروج من الملل، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل عبر الصفحة الرسمية للاتحاد فور تحديد كل التفاصيل الخاصة بالبطولة.

يذكر ان الاتحاد تلقى خطابا من الاتحاد الدولى للعبة، يفيد بتأهل الرباعى هداية ملاك، و نور حسين، وسيف عيسى، وعبد الرحمن وائل لاعبى المنتخب إلى أولمبياد طوكيو رسمياً والتى تم تأجيلها لمدة عام على خلفية وباء كورونا بالإضافة إلى ثنائى المنتخب البارالمبى سلمى على ومحمد الزيات، حيث جاء تأهل الرباعى من خلال مشاركتهم فى منافسات البطولة الافريقية الأخيرة التى شارك بها اللاعبون.

كان الاتحاد قد قرر مد فترة توقف النشاط الرياضى للاعبى المنتخبات أسبوع آخر تماشيا وتنفيذا لتعليمات الدولة خاصة وأن الأسبوع المقبل هو المرحلة الأخطر فى مواجهة فيروس كورونا. وقال عمرو سليم إن توقف النشاط يأتي لمصلحة اللاعبين والحفاظ عليهم، خاصة أنهم ثروة قومية، وكان الاتحاد قد أعلن إقامة معسكر منعزل ومغلق للاعبى المنتخب والمدربين إلا أنه بعد قرار الأولمبية الدولية بتأجيل الأولمبياد تقرر توقف النشاط بالاتحاد مرة أخرى.