شكرا لقرائتكم طارق العشرى يضع برنامجا خاصا لعماد فتحى العائد من الصليبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى برنامج تدريبى خاص لعماد فتحى لاعب وسط الفريق العائد من رحلة علاج بالرباط الصليبى بعد تعافيه ودخوله مرحلة التدريبات بدون كرة .

ويامل طارق العشرى فى استعادة مجهودات اللاعب خلال فترة التوقف الحالية بسبب انتشار وباء كورونا شريطة تنفيذ البرنامج التأهيلى الموضوع له بشكل جيد فى المنزل فى إطار الخطة الموضوعة من المدير الفنى للفريق البورسعيدى لكافة اللاعبين فى المنازل .

كان عماد فتحى قد انتقل للمصرى بصحبة زميله بهاء مجدى فى بداية الموسم الحالى قادمين من الزمالك فى صفقة بيع نهائى بناء على رغبة إيهاب جلال المدير الفنى السابق للفريق ، وفى ظل تأقلم عماد فتحى مع الفريق أصيب بالرباط الصليبى .

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غرم عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للمصرى البورسعيدى عماد فتحى لاعب وسط الفريق ماليا طبقا للائحة المفروضة على اللاعبين، حال ظهور أحدهم عبر وسائل الإعلام دون العودة إليه.

وظهر عماد فتحى فى إحدى البرامج التليفزيونية الأسبوع الماضى، بجانب كريم العراقى الظهير الأيمن للفريق، ما أدى لفرض عقوبة مالية على الثنائى طبقا للائحة.

وقد أجرى اللاعب مكالمة هاتفية بعبد الظاهر السقا لمعرفة أسباب العقوبة ليتضح أن صانع ألعاب الزمالك السابق لا يعرف بالقرار من الأساس بسبب تغيير هاتفه المحمول وعدم وجوده على جروب الواتس آب.

ورغم اقتناع السقا بمبررات اللاعب، خاصة أنه كان بعيدا عن الفريق الفترة الماضية بسبب تواجده بألمانيا لإجراء عملية الرباط الصليبى، إلا أنه رفض إلغاء العقوبة، مؤكدا له أنه فرض نفس العقوبة على زميله كريم العراقى، ولابد من توقيعها عليه أيضا وهو ما تفهمه اللاعب فى النهاية.