شكرا لقرائتكم أحمد بلال: لا مانع من استمرار أحمد فتحى مع الأهلى فالجهاز الفنى يحتاجه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد بلال نجم الأهلى السابق أن إستمرار أحمد فتحى فى الأهلى قرار لا مانع فيه ، فى حالة إحتياج الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى رينيه فايلر له فى الفترة المقبلة .

و أضاف بلال فى تصريحات خاصة أن فتحي لا يزال متواجدا داخل جدران النادى و مسألة فشل المفاوضات و إعادتها مجددا وفق لرؤية لجهاز الفنى و إدارة النادى فقط .

نشر أحمد فتحى لاعب فريق الاهلى عبر الاستورى الخاص بموقع التواصل الاجتماعى أنستجرام صورة للرسالة من أحد مشجعى القلعة الحمراء يطالبة بالبقاء داخل القلعة الحمراء .

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وجاء نص الرسالة كالتالى " متمشيش يا فتحى مش هنعرف نعوض روحك اللى فى الملعب دى تانى ورجولتك تغور كنوز الدنيا قصاد فرحه جماهير الاهلى بيك فكر فيها تانى وربنا يجعل الخير فى وجودك فى الاهلى " .

أبلغ أحمد فتحي نجم دفاع الأهلي مؤخرا إدارة ناديه برحيله نهاية الموسم بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده، قبل أن يتعثر إنضمامه إلى صفوف بيراميدز .

وأكد مسئولو الأهلي أنهم عرضوا على الجوكر أحمد فتحي مقابل يليق بخبراته، والذي وصلت قيمته لـ11 مليون جنيه في الموسم الواحد على أن يكون تجديده لمدة موسمين، بينما دخل بيراميدز في مفاوضات قوية مع أحمد فتحي حيث تم اغراء اللاعب بالحصول على 15 مليون جنيه في الموسم واعفائه من نسبة المشاركة وتحمل النادي نسبة الضرائب إلا أن إدارة بيراميدز أكدت للجوكر صعوبه حمله لشارة القيادة في ظل وجود النجم عبد الله السعيد.

وعرض الأهلي على أحمد فتحي إعفاءه من بند نسبة المشاركة، بحيث يحصل على راتبه السنوى بالكامل دون أن يكون لنسبة المشاركة أى دور فى تخفيض أى مبلغ من قيمة عقده نهاية الموسم، بينما أكد مسئولو الأهلي للجوكر أنه سيكون قائد الفريق حتى اعتزاله وهو العرض الذي رفضه فتحي في نهاية الأمر.