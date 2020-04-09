شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يتمسك بطبيق لائحة شئون اللاعبين وتحديد 4 محترفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتمسك اتحاد الكرة بتطبيق لائحة شئون اللاعبين فى الموسم المقبل، والتى تم إرسالها إلى الأندية قبل انطلاق الموسم الجارى، وتحديدا فيما يتعلق باللاعبين الأجانب فى الدورى الممتاز.

وأرسل اتحاد الكرة لائحة شئون اللاعبين إلى جميع الأندية، وتضمنت أنه يسمح بقيد عدد 4 لاعبين أجانب كحد أقصى فى كل نادى من أندية القسم الأول أسوة بالموسم الماضى، علما بأنه سيتم تقليل عدد اللاعبين الاجانب بدءا من الموسم الجديد 2020-2021.



جبلاية

لائحة شئون اللاعبين

ويضم الأهلى والزمالك عدد كبير من اللاعبين الأجانب هذا الموسم، فالأهلى يضم كل من أليو بادجى واليو ديانج وجيرالدو وجونيو أجاى وعلى معلول ووليد ازارو المعار فى الاتفاق السعودى لنهاية الموسم، بينما يضم الزمالك كل من فرجانى ساسى ومحمد اوناجم وأشرف بن شرقى وكاسونجو وحميد احداد المعار فى صفوف الرجاء المغربى.

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فى السياق ذاته، تسيطر حالة من الغموض حول مصير لاعبى شمال أفريقيا فى الدورى المصرى فى الموسم المقبل، خاصة أن اتحاد الكرة أعلن مطلع الموسم الجارى أنه يحق لكل ناد التعاقد مع لاعب واحد من شمال أفريقيا أو سورى أو فلسطينى على أن يتم اعتباره كلاعب محلى لمدة موسم واحد فقط هو الموسم الجارى.

ونظرا لتوقف الدورى فى الوقت الحالى وعدم وضوح الرؤية حتى الآن حول مصيره سواء بالاستكمال أو الإلغاء، بدأت تظهر على الساحة تساؤلات حول مصير لاعبى شمال أفريقيا فى الموسم المقبل، وهل سيتم اعتبارهم محليين فى الموسم المقبل حال الغاء الدورى هذا الموسم او تمديد القرار لموسم آخر.

فى هذا الصدد، كشف مصدر باتحاد الكرة أن قرار اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا كلاعب محلى سارى لمدة موسم واحد فقط هو الموسم الجارى، ولا توجد نية لمد القرار للموسم المقبل سواء تم استكمال الدورى هذا الموسم أو تم الغاؤه.

وتابع أن اتحاد الكرة أخطر الأندية مطلع الموسم الجارى أن اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا كلاعب محلى، لمدة موسم واحد فقط، وعلى الأندية أن توفق أوضاعها وفقا لهذا القرار، موضحا أن اتحاد الكرة لا ينوى مد القرار حتى فى حالة إلغاء الدورى.

ويضم الأهلى والزمالك اكثر من لاعب من شمال أفريقيا، وعلى رأسهم على معلول ووليد أزارو المعار حاليا للاتفاق السعودى، وفرجانى ساسى وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم فى الزمالك.