شكرا لقرائتكم الاتحاد الإيطالي يضع إرشادات طبية قبل استئناف الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بدأ الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في وضع إرشادات طبية قبل استئناف محتمل لدوري الدرجة الأولى المتوقف منذ التاسع من مارس بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال الاتحاد الإيطالي إن لجنته الطبية عقدت مؤتمرا عبر الفيديو يوم الأربعاء "لتقييم الأمور ووضع خطة عمل لكرة القدم حال السماح باستئناف النشاط الرياضي". وكان الدوري قطع حوالي ثلثي المشوار هذا الموسم قبل أن يتم تعليق المسابقات. ويرغب الاتحاد الإيطالي للعبة في استكمال الموسم لتقليل الأضرار المالية. وقال إنه على استعداد لتمديد اللعب حتى سبتمبر أو أكتوبر إذا دعت الضرورة.

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وأودت الجائحة بحياة 17127 شخصاً في إيطاليا وهو أعلى رقم وفيات من الفيروس في دولة واحدة على مستوى العالم وتأكدت إصابة 135586 شخص منذ بدء التفشي يوم 21 فبراير. وهناك عدد من لاعبي دوري الدرجة الأولى الإيطالي بين المصابين بالفيروس.

وقال غابرييلي غرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم "في حال حصولنا على الضوء الأخضر لاستئناف المنافسات يجب أن تكون أسرة كرة القدم على أهبة الاستعداد".

وتابع "بالنظر إلى الدور الذي تلعبه كرة القدم في المجتمع الإيطالي أرى أنه يمكننا تقديم مساهمة مهمة للبلد بأكمله". وقال إن الخطة تشمل نوعية الاختبارات التي يجب أن يخضع لها اللاعبون الذين أصيبوا بالفيروس مع "الاهتمام بشكل خاص بفحوص الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية".