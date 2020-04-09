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ريال مدريد يعلن موافقة اللاعبين والمدربين على خفض الأجور

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جدة - بواسطة طلال الحمود - اتفق نادي ريال مدريد الإسباني مع لاعبيه على تقليص رواتبهم بنسبة 10% في ظل أزمة تفشي الإصابات بفيروس "" المستجد (كوفيد -19) حاليا.

وأوضح النادي أن النسبة سترتفع إلى 20% حال تم إلغاء الموسم، كما ستطبق نسبة الخصم من المرتبات على لاعبي فريق النادي لكرة السلة.

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ويهدف النادي من هذا الإجراء إلى توفير المال لتخفيف الخسائر المالية التي تعرض لها العديد من الموظفين بالنادي.

كان الألماني توني كروس لاعب خط وسط الفريق أبدى تحفظه على فكرة تقليص رواتب اللاعبين وتعرض لوابل من الانتقادات بسبب ذلك.

وكان نادي المنافس التقليدي العنيد للريال أعلن الأسبوع الماضي أن لاعبيه بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل وافقوا على تقليص رواتبهم بسبب وباء كورونا.

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