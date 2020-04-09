رينجرز ينتقد اقتراح رابطة الدوري الاسكتلندي بشأن إنهاء الموسم الحالي

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لندن: وجه نادي رينجرز انتقادات لاذعة لاقتراح رابطة الدوري الاسكتلندي المحترف لكرة القدم بإنهاء موسم الدرجات الثلاث الدنيا٬ محذرا من "عواقب وخيمة على كرة القدم الاسكتلندية".

مع توقف المنافسات على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد٬ اقترحت رابطة الدوري التي تشرف على 42 ناديا في الدرجات الأربع الاولى أن تصوّت الأندية على اقتراح إنهاء موسم المستويات الثاني، الثالث والرابع وتحديد المراكز النهائية وفقا للترتيب الحالي.

ولا يشمل الاقتراح دوري الدرجة الممتازة (برميرشيب) بل يوصي بالإبقاء على مبارياته مؤجلة للوقت الراهن. ولكن في حال تعذّر إنهاء الموسم٬ سيعتمد المبدأ ذاته في عملية تحديد المراكز.

وفي حال حصل ذلك٬ سيتوج سلتيك متصدر الترتيب الحالي بطلا لاسكتلندا للعام التاسع تواليا، مقابل سقوط هارتس المتذيل في المركز الثاني عشر الى المستوى الثاني.

وقال الانكليزي ستيفن جيرارد مدرب رينجرز صاحب المركز الثاني بفارق 13 نقطة عن غريمه الازلي ان ناديه سيعارض "بأشد الوسائل الممكنة" أي محاولة لتغيير القواعد السائدة.

وتابع لاعب وسط ليفربول السابق أنهم سيتقدمون باقتراح أحد الأعضاء الذي يفضي بالإفراج عن الاموال وتوزيعها على كل الأندية في كل انحاء اسكتلندا فورا.

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واعتبر رينجرز أن أي تغيير "من دون اهتمام ومسؤولية" سيؤدي الى عواقب وخيمة على كرة القدم الاسكتلندية. وجاء في بيان صادر عن النادي "لا شيء أهم من حماية مستقبل كل ناد في اسكتلندا لأننا ندرك أن لذلك تأثيرا مباشرا على مصدر رزق الافراد".

وتابع "انه امر مشمئز أن تهبط بعض الأندية (الى الدرجات الدنيا) بطريقة غير عادلة في حال تم تطبيق اقتراح رابطة الدوري. يجب أن نحافظ على مستقبل اللعبة".

هذا واعتبر نادي باتريك ثيستل٬ متذيل ترتيب الدرجة الثانية (تشامبيونشيب) أنه لن يقبل بالاقتراح المطروح مؤكدا انه بحاجة لتدقيق ونقاش.

وسبق أن حذر الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا) البطولات الوطنية أن الفشل في إنهاء الموسم الحالي قد يؤدي الى استبعاد انديتها عن المشاركة في المسابقات الاوروبية.

وأقر نيل دونكاستر٬ المدير التنفيذي لرابطة الدوري الاسكتلندي٬ أن الوضع بشأن الدرجة الممتازة "ما زال معقدا...الجميع على دارية برغبة ويفا في أن تعمل عائلة كرة القدم الاوروبية سويا لحل مشاكل نعاني منها جميعا". وختم "نحن حريصون على العمل مع ويفا والاستمرار في المحادثات معهم بشأن الوضع في اسكتلندا".

