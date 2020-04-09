شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى: اتفاق "جنتلمان" ينهى أزمة تخفيض العقود.. وصرف القسط الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف طارق هاشم، عضو مجلس إدارة نادى المصرى البورسعيدى، أن إدارة ناديه برئاسة سمير حلبية صرفت أمس القسط الخامس من مستحقات اللاعبين عن الموسم الحالى، رغم توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال طارق هاشم، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تم صرف القسط الخامس من عقود اللاعبين أمس، ويتبقى فقط نسبة %30 من عقود اللاعبين عن الموسم الحالي.

وكشف طارق هاشم عن نجاح سمير حلبية رئيس نادى المصري فى إنهاء أزمة تخفيض عقود اللاعبين الموسم الحالي، بعد التوصل لاتفاق "جنتلمان" مع اللاعبين عن طريق عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للمصري، بالتنازل عن 50 % من نسبة المشاركة فى حال الغاء الدورى هذا الموسم، كما اتفق المجلس مع الجهاز الفنى للفريق بقيادة طارق العشرى على التنازل عن جزء من مستحقاتهم أيضا.

واختتم طارق هاشم تصريحاته مؤكدا أن العلاقة التى تجمع مجلس إدارة المصرى برئاسة سمير حلبية مع بعضهم واللاعبين والجهاز الفنى تجعل هناك حالة من التكاتف لمصلحة النادى وعدم التأثر بالأزمة التى تمر بها جميع الأندية حاليا.