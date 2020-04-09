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5 لاعبين ارتبطوا بصداقات مع جوزيه بعد رحيله عن الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل الساحر مانويل جوزيه، المدير الفنى الأسبق للنادى الأهلى اليوم بعيد ميلاده رقم 74 ، لاسيما أنه من مواليد التاسع من أبريل لعام 1946 فى مدينة سانت أنطونيو.

وحصل جوزيه مع الأهلى على 20 لقبًا هى: "بطولة الدورى العام وفاز بها 6 مرات، وبطولة كأس مصر وفاز بها مرتين بطولة كأس السوبر المصرى وفاز بها أربع مرات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وبطولة السوبر الأفريقى أربع مرات، فيما شارك فى بطولة كأس العالم للأندية ثلاث مرات حصل فى المشاركة الأولى والثالثة على المركز السادس، وفى الثانية على الميدالية البرونزية.

وكانت هناك عوامل بشرية شاركت جوزيه فى صناعة التاريخ الكبير مع النادى الأهلى وارتبطوا بصداقات قوية مستمرة حتى الآن مع الخواجة البرتغالى .

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محمد بركات

الزئبقى محمد بركات يرتبط بعلاقة قوية مع مانويل جوزيه منذ أن لاعبا بالأهلى وحقق معه العديد من البطولات ، ويعد أفضل فترات بركات الكروية كانت مع جوزيه .

وامتدت العلاقة بين اللاعب والمدرب خارج الملعب خاصة أن بركات معروف عنه خفة دمه وقفشاته الكثيرة التى كان يستمتع بها الخواجة البرتغالى كثيرا .

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وائل جمعة

من أكثر اللاعبين الذى كان يثق فيهم مانويل جوزيه كثيرا داخل الملعب بسبب رجولته وقوته فى اللعب، وامتد أيضا هذا الأمر لخارج الملعب بعد اعتزال وائل جمعة الذى كان يحرص دائما على الإطمئنان على جوزيه من الحين للأخر .

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عماد متعب

عاش عماد متعب فترات كبيرة من التألق مع مانويل جوزيه ومثل ثنائيا ناجحا بصحبة الأنجولى أمادو فلافيو وحققوا العديد من البطولات المحلية والقارية تحت قيادة مانويل جوزيه الذى كان يؤمن كثيرا بإمكانيات متعب الفنية ويميزه على أى مهاجم بالنادى الأهلى .

عقب اعتزال متعب استمرت الصداقة وقام اللاعب بالجلوس مع جوزيه أكثر من مرة للاطمئنان عليه واستعادة التاريخ الماضى .

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إسلام الشاطر

لمع اسم إسلام الشاطر كثيرا خلال فترة تولى جوزيه مقاليد الإدارة الفنية للأهلى، وكان يمثل ثنائيا ناجحا مع محمد بركات فى الجانب الأيمن، وبعد رحيله عن الأهلى استمرت علاقته بجوزيه إلى الآن، ودائما يحرص ظهير أيمن الأهلى الأسبق فى الاطمئنان على مدربه الأسبق .

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سيد معوض

ظهير أيسر الأهلى الأسبق يرتبط بصداقة من نوع خاص مع مانويل جوزيه ، حيث كان يثق المدير الفنى فى إمكانيات اللاعب كثيرا ودائما ما يصطحبه فى مشروع الأسماك بصحبة بركات لإستعادة احاديث الماضى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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