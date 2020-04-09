شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض عرض إنبى فى ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو الأهلى طلب نادى إنبى بتمديد إعارة محمد شريف لاعب الأول المُعار للأخير بعد نهاية الموسم الجارى، بسبب حاجة الفريق الأحمر لجهود اللاعب الذى قدم أداءً جيداً مع الفريق البترولى منذ الرحيل إليه مطلع الموسم الجارى قبل تجميد النشط الرياضى فى مصر والعالم كله على خلفية انتشار فيروس "كورونا".

وحاول مسئولو إنبى خلال الأيام الماضية الحصول على موافقة الأهلى بتمديد إعارة محمد شريف، لكن الإدارة الحمراء رفضت بسبب الرغبة فى استعادة محمد شريف فى الموسم المقبل، لاسيما بعد ارتفاع أسهم رحيل رمضان صبحى من النادى الصيف المقبل.

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ويُقدم محمد شريف عروضاً جيدة للغاية مع إنبى منذ الانتقال له مع بداية الموسم الجارى على سبيل الإعارة وسجل 9 أهداف مع إنبى هذا الموسم، متفوقًا على المهاجمين المتواجدين حاليًا فى القلعة الحمراء.

وأعلن اتحاد الكرة أمس الأربعاء تأجيل مباريات الدورى المصرى الممتاز حتى نهاية شهر أبريل الجارى بعد قرار الدولة بشأن الإجراءات الخاصة بتفشى فيروس كورونا وخوفاً على المواطنين.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال الساعات الماضية مد الإجراءات الاحترازية التى سبق وأن تم الإعلان عنها لمواجهة تفشى فيروس كورونا حتى 23 أبريل الجارى وذلك قبل يوم واحد من شهر رمضان المبارك.