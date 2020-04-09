شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عمرو السولية يستعيد ذكريات "مستر أسيست" فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد عمرو السولية، نجم النادى الاهلى ومنتخب مصر، ذكريات تألقه مع المارد الأحمر ونشر عبر حسابه الرسمى على انستجرام فيديو لمجموعة من الأهداف التى صنعها لزملائه ولقيت إعجاب الجماهير الحمراء.

وتألق السولية بشدة مع الأهلى خلال الموسم الحالى، خاصة بعد قدوم المدير الفنى السويسرى رينيه فايلر، كما لعب تعاقد الأهلى مع أليو ديانج دورا فى قدرة عمرو السولية على إظهار قدراته بشكل أفضل، خاصة على الصعيد الهجومى.

وبالرغم من دور عمرو السولية الدفاعى إلا أنه يجيد اللعب من وراء المهاجمين، ونجح فى إحراز أهداف مؤثرة لفريقه هذا الموسم كانت سبباً فى فوزه بمباريات مهمة.

ووضع السويسرى رينيه فايلر برنامجا غذائيا للاعبين بالتنسيق مع الجهاز الطبى ودكتور التغذية تمهيداً لإرساله للاعبين والالتزام به، ما يساعد على الحفاظ على استعدادهم البدنى تمهيداً لاستئناف النشاط الكروى فى أى وقت، والمتوقف حالياً فى العالم كله بسبب تداعيات فيروس كورونا.

Advertisements

وأكد الجهاز الطبى بالأهلى أن حفاظ اللاعبين على أوزانهم المثالية هو التحدى الأكبر الذى يواجه جهاز الكرة، خاصة أن استعادة اللاعبين للياقتهم البدنية لن يستغرق أكثر من 3 أسابيع من تاريخ عودة التدريبات الجماعية ولكن بشرط حفاظ اللاعبين على أوزانهم.

وعدل الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر برنامج تدريب لاعبى الفريق المنزلى، من خلال إضافة بعض التدريبات البدنية التى من شأنها الحفاظ على معدل اللياقة البدنية ومنع حدوث أى زيادة فى أوزان اللاعبين، ويحاول الجهاز الفنى للأهلى بقيادة رينيه فايلر خلق حالة من الابتكار فى تدريبات لاعبى الفريق المنزلية لتجنب حالة الملل التى قد تحدث بسبب إيقاف التدريبات الجماعية بسبب تداعيات فيروس كورنا فى العالم.