شكرا لقرائتكم خبر عن ملف رباعي الأهلي المُعار لسموحة على مائدة فايلر قبل ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، تقريراً تلقاه مؤخراً عن رباعى الفريق المُعار لنادى سموحة وهم "كريم يحيى وصلاح محسن وناصر ماهر وفوزى الحناوى" من أجل متابعة هذا الرباعى وتحديد مصيرهم من العودة للقلعة الحمراء أو البقاء فى النادى السكندرى أو الرحيل لأى نادٍ آخر على سبيل الإعارة.

ويمتلك الأهلى عدداً كبيراً من اللاعبين المُعارين فى أندية محلية، ويرغب مسئولو القلعة الحمراء فى حسم مصير هؤلاء المُعارين خلال الفترة المقبلة وستكون الكلمة الأولى والأخيرة بالطبع للمدرب السويسرى رينيه فايلر الذى يعكف حالياً على دراسة هذا الملف حالياً.

ويرغب الرباعى الأهلاوى المُعار لسموحة، وتحديداً الثلاثى "ناصر ماهر وصلاح محسن وكريم يحيى" فى حسم مصيرهم من العودة للقلعة الحمراء من عدمها، خاصة أن تقارير عديدة أشارت مؤخراً إلى أن الأهلى يُفكر فى استعادة أكثر من لاعب مُعار لسموحة، وفى مقدمتهم كريم يحيى لتعويض أحمد فتحى ظهير أيمن الفريق الذى سيرحل بنهاية الموسم الجارى لعدم تجديد عقده مع النادي.

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من ناحية أخرى، أبلغ رينيه فايلر مسئولى النادى بأنه بحاجة للسنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق، وأنه لا يفكر فى إعارته أو الاستغناء عن خدماته بنهاية الموسم، وذلك خلال الجلسة التى جمعتهما خلال الأيام الماضية.

وأكد فايلر أن بادجى لم يحصل على فرصته بشكل كامل مع الفريق حتى هذه اللحظة، خاصة أنه بمجرد بدء الاعتماد عليه بشكل أساسى توقف النشاط الكروى فى مصر والعالم بسبب تداعيات فيروس كورونا، وأكد فايلر أن مُقتنع بإمكانيات بادجى وأنه سيكون له دور كبير مع الفريق خلال المرحلة المقبلة حتى فى حالة التعاقد مع مهاجم أجنبى جديد، والذى سيكون ضمه على حساب واحد من الثنائى المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق المعار للاتفاق السعودى أو الأنجولى جيرالدو، خاصة بعدما منح فايلر الضوء الأخضر لرحيلهما عن الفريق وتسويقهما بنهاية الموسم لعدم الحاجة لخدماتهما.