شكرا لقرائتكم خبر عن يوميات لاعب فى الحجر المنزلى.. إبراهيم الجمال: بذاكر لزيزو وبتدرب فى البيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إعلان مجلس الوزراء مد حظر التجول أسبوعين جديدين من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً، وبناء عليه استمرار تعليق النشاط الرياضى واستمرار إغلاق الأندية يجد أى رياضى وقت فراغ كبيرا خلال تواجده فى المنزل، لذلك يحرص على استغلاله بشتى الطرق كل حسب رغبته وتفكيره.

ويحرص ”الخليج 365” على التواصل مع نجوم الرياضة لمعرفة كيف يستغلون فترة تعلق النشاط وماذا يفعلون أثناء تواجدهم فى المنزل .

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نجم اليوم هو ابراهيم الجمال لاعب فريق كرة السلة بالنادى الاهلى أنه يستغل فترة التوقف فى التدريبات فقط داخل المنزل، وأغلبها تدريبات فيتنس.

واضاف الجمال أنه يتابع برامج المشاهدات، سواء أفلام ومسلسلات عربى وأجنبى ، بالإضافة الى أنه يحرص على استغلال الوقت ايضا فى المذاكرة لأبنه زين "زيزو " فى ظل بقاؤه فى المنزل والبقاء مع الأسرة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن عدداً من القرارات المهمة بخصوص مواجهة انتشار فيروس كورونا. وجاءت القرارات مع تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقارى لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة، مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مع الاستمرار بتخفيض حجم العاملين، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص لمدة أسبوعين، غلق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا أمام الجمهور والغلق الكامل يومى الجمعة والسبت.