شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوضح موقف لاعبى شمال أفريقيا حال إلغاء الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسيطر حالة من الغموض حول مصير لاعبى شمال أفريقيا فى الدورى المصرى فى الموسم المقبل، خاصة أن اتحاد الكرة أعلن مطلع الموسم الجارى أنه يحق لكل ناد التعاقد مع لاعب واحد من شمال أفريقيا أو سورى أو فلسطينى على أن يتم اعتباره كلاعب محلى لمدة موسم واحد فقط هو الموسم الجارى.

ونظرا لتوقف الدورى فى الوقت الحالى وعدم وضوح الرؤية حتى الآن حول مصيره سواء بالاستكمال أو الإلغاء، بدأت تظهر على الساحة تساؤلات حول مصير لاعبى شمال أفريقيا فى الموسم المقبل، وهل سيتم اعتبارهم محليين فى الموسم المقبل حال الغاء الدورى هذا الموسم او تمديد القرار لموسم آخر.

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فى هذا الصدد، كشف مصدر باتحاد الكرة أن قرار اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا كلاعب محلى سارى لمدة موسم واحد فقط هو الموسم الجارى، ولا توجد نية لمد القرار للموسم المقبل سواء تم استكمال الدورى هذا الموسم أو تم الغاؤه.

وتابع أن اتحاد الكرة أخطر الأندية مطلع الموسم الجارى أن اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا كلاعب محلى، لمدة موسم واحد فقط، وعلى الأندية أن توفق أوضاعها وفقا لهذا القرار، موضحا أن اتحاد الكرة لا ينوى مد القرار حتى فى حالة إلغاء الدورى.

ويضم الأهلى والزمالك اكثر من لاعب من شمال أفريقيا، وعلى رأسهم على معلول ووليد أزارو المعار حاليا للاتفاق السعودى، وفرجانى ساسى وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم فى الزمالك.