شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك كشاف المدربين للدوريات العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاقد مجلس إدارة الزمالك دائما مع أحد المدربين أصحاب الصيت والسمعة الجيدة فى مجال التدريب للمنافسة على البطولات المحلية والقارية، وكان آخرهم التعاقد مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى السابق للعديد من الأندية الكبرى فى القارة على رأسها الأهلى ومازيمبى الكونغولى والرجاء البيضاوى المغربى، الذى نجح فى حصد بطولتين فى أقل من أسبوع بعد الفوز بالتخصص على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف والحصول على السوبر الأفريقى، ثم الفوز على الأهلى وحصد السوبر المحلى.

وقد بدأت العديد من أندية الدورى السعودى والإماراتى فى التواصل مع وكيل كارتيرون من أجل استقطابه بعد النجاح الكبير مع الفريق الأبيض فى أقل من أربعة شهور ، ليبدأ مسئولو الزمالك فى مفاوضات التجديد مع المدير الفنى خوفا من رحيله مثل سابقيه الذين تألقوا أيضا وساهموا فى تحقيق البطولات حتى أصبح البعض يؤكد أن الدوريات العربية أصبحت تمثل كابوس على الفريق الأبيض.

وقد شهدت الخمسة أعوام الأخيرة عدد من المدربين الأجانب الذين تناوبوا على الزمالك ورحلوا سريعا بعد تألقهم للدوريات الخليجية .. نرصدهم فى التقرير التالى:-

فييرا

قاد البرتغالى فييرا الزمالك وعاونه أسامة نبيه كمدرب عام للفريق موسم 2012 – 2013 عندما كان ممدوح عباس رئيسا لنادى الزمالك، ولفت المدير الفنى الأنظار إليه بشدة بعدما اعتمد على قطاع الناشئين بالفريق الأبيض وتألق معه عمر جابر ومحمد إبراهيم وأصبح للفريق شكل مميز .

إلا أنه وفور انتهاء الموسم رفض فييرا تجديد تعاقده مع الزمالك بحجة اكتفائه بالموسم الذى قضاه مع الفريق ليرحل سريعا ويتولى تدريب منتخب الكويت الذى كان سيشارك فى كأس الامم الأسيوية.

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باتشيكو

موسم 2014 / 2015 تعاقد مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور مع البرتغالى باتشيكو لقيادة الفريق فنيا، إلا أن الأخير سافر فجأة وأرسل رسالة بريد إلكترونى يؤكد فيها رحيله عن القيادة الفنية للفريق فى موقف غريب وعجيب.

بعدها مباشرة وعقب إعلان مسئولى الزمالك رحيله بشكل رسمى عن صفوف الفريق، يعود باتشيكو مرة أخرى لقيادة الشباب السعودى الذى تربطه به علاقات قوية منذ أن حصل معهم عام 2009 على بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

فيريرا

صاحب بطولتى الدورى والكاس مع الزمالك موسم 2016 ، لفت الأنظار إليه بشدة نظرا لقوة شخصيته وأدائه الجيد داخل الملعب واكتشاف أكثر من لاعب ، وهو ما جعله معشوق الجماهير البيضاء حتى أن هناك عدد من الجماهير اكدت أنه سيكون مثل مانويل جوزيه المدير الفنى السابق للأهلى الذى حصل على 20 بطولة مع الفريق الأحمر .

افتعل فيريرا فى نهاية الموسم أزمة مع مجلس إدارة الزمالك رغبة منه فى الرحيل ، ليتعاقد مع السد القطرى ويستمر معهم مواسم عديدة.

جروس

بدأ السويسرى جروس الموسم الماضى مع الزمالك بشكل جيد، واستطاع الحصول على الكونفيدرالية الأفريقية والمنافسة على بطولة الدورى وتحقيق العديد من الإنتصارات ، إلا أنه وقبل انتهاء الموسم الكروى بأربع مباريات رحل جروس بعد ازمة بينه وبين مجلس الإدارة أيضا ، بالرغم من ترحيب الطرفين فى البداية بتجديد التعاقد إلا أنه رحل ليتولى تدريب أهلى جدة السعودى.