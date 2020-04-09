تعرف على لاعبى السلة العالقين فى أمريكا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اتحاد كرة السلة عن قائمة اللاعبين العالقين فى الولايات المتحدة، المقرر عودتهم فى أقرب وقت إلى البلاد مرة أخرى، فى ظل توقف النشاط هناك، ورغبة اللاعبين فى العودة إلى مصر.
وأكد وائل لطفى مدير المنتخبات ومدير العلاقات العامة بالاتحاد أن هناك 3 لاعبين عالقين فى أمريكا، وتم إرسال بياناتهم وصور جوازات السفر إلى وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية لإدراجها فى كشوف العالقين، ولعودتهم إلى وطنهم فى أقرب فرصة.
واضاف لطفى ان الثلاثى كان قد مثل مصر فى بطولة أفريقيا 2017 ، و عناصر اساسية فى المنتخب خلال السنوات الماضية .
وطالب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب من جميع الاتحادات الرياضية ضرورة مخاطبة اللجنة الأولمبية في أسرع وقت بأسماء اللاعبين المصريين المتواجدين خارج البلاد خلال الفترة الحالية.
أخطر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية جميع الاتحادات الرياضية بضرورة اخطار اللجنة الأولمبية بأسماء اللاعبين العالقين بالخارج والدول المتواجدين بها وصور جوازات السفر وذلك في ضوء تعليق حركة الطيران بسبب تفشي مرض كورونا.
جاء طلب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية من أجل التنسيق مع الجهات المعنية ووزارة الشباب والرياضة لإعادة اللاعبين العالقين في الخارج إلى أرض الوطن في إطار حرص مسئولي الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي على أبناء مصر العالقين في الخارج حاليا وعودتهم إلى وطنهم بعد تفشي فيروس كورونا.
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