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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. حبيبة ياسر لاعبة اليد: نجمى المفضل أحمد عز وأتمنى أكون مصممة أزياء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.
نجمة اليوم فى برة الملعب حبيبة ياسر لاعبة كرة اليد فى نادى الزهور، التى تعد من أبرز نجمات اللعبة، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
الخروج والشوبينج.ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟
مكرونة بشاميل وجلاش .
حبيبة ياسر
من نجمك المفضل؟
أحمد عز.من مطربك المفضل ؟
تامر حسنى.. بحب كل أغانيه .لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟
أتمنى أكون مصممة أزياء .لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟
اه ممكن لو تطاول .
الكاجوال طبعا علشان أنا شخصية رياضية .تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟ شخص رياضى هيكون أفضل
.
حبيبة مع والدها
حبيبة مع والدتها
حبيبة مع شقيقها
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