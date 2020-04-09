شكرا لقرائتكم خبر عن عودة جدو للاتحاد السكندرى مرهونة بموافقة طلعت يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر محمد ناجى جدو مهاجم الاتحاد السكندرى المعار لطنطا قرار طلعت يوسف المدير الفنى للفريق بعودته لصفوف الفريق من عدمها، فى ظل توقف النشاط الكروى الحالى بسبب تفشى وباء كورونا.

ويحاول جدو العودة من جديد للاتحاد السكندرى خاصة أنه يرتبط بعلاقات جيدة مع الجماهير وأحرز العديد من الأهداف المؤثرة، إلا أنه نظرا لتواجد ثلاثة مهاجمين جيدين من بداية الموسم وهم خالد قمر ورزاق سيسيه وإيمانويل أكوى بالإضافة للتعاقد مع الليبى أنيس سالت وفى الإنتقالات الشتوية الماضية أدت للموافقة على إعارته لأبناء السيد البدوى على أمل المشاركة بشكل أساسى على أن يعود لصفوف زعيم الثغر فى نهاية الموسم حال تألقه.

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من ناحية أخرى أخطر الإيفوارى رزاق سيسيه، مهاجم الزمالك المعار للاتحاد السكندرى، مسئولي زعيم الثغر برغبته فى الاستمرار بالنادى السكندرى فى الموسم الجديد، إلا إنه طالب بإنهاء صفقة ضمه من الزمالك بشكل نهائى خاصة لامتداد عقده مع النادى الأبيض، لذا لن يحق له الاستمرار بقلعة الشاطبى سوى بعد موافقة إدارة القلعة البيضاء.

وشهدت الفترة الأخيرة، تأكيدات مرتضى منصور رئيس الزمالك بأن سيسيه لديه عرضا خارجيا من إحدى شركات التسويق وصلت قيمته إلى 3 ملايين يورو، لذا سيبحث سيسيه عند عودته من كوت ديفوار موقفه مع إدارة الزمالك على أن يكمل فترة الإعارة مع زعيم الثغر التى تنتهى بنهاية الموسم الحالى.

ويتواجد سيسيه حاليا فى بلاده فى ظل التوقف النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا، فيما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد تعليق نشاط اللعبة اعتبارا من 15 أبريل 2020 لمدة 15 يوما أخرى، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قام بتعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من 15 مارس، وتم مد تعليق النشاط 15 يوما آخرين نهاية الشهر الماضي تنتهي في 14 أبريل الحالي.