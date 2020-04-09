شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو يدرس عمل فيديوهات تدريبية للاعبين لكسر حالة الملل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدرس اللجنة الفنية باتحاد التايكوندو، برئاسة عمرو سليم، عمل تدريبات أون لاين للمدربين واللاعبين لمنع حالة الملل، خلال توقف النشاط وحظر التجوال.

ومن المقرر أن تكون التدريبات عن طريق الفيديوهات، ليستفيد بها كل لاعبى ومدربى اللعبة فى مختلف أنحاء الجمهورية وحتى تمكن اللاعبون فى مختلف الأندية فى التعرف على طرق التدريب عن طريق مدربين الاتحاد، ولعمل حالة من الاحتكاك واكتساب خبرات جديدة عن طريق الفيديوهات أون لاين.

وكان اتحاد التايكوندو قرر تنظيم أول بطولة أون لاين فى ظل توقف النشاط الرياضى وحظر التجول بسبب انتشار فيروس كورونا، على أن تكون فى منافسات البومزا.

من جهته أكد عمرو سليم، رئيس الاتحاد، أن البطولة ستكون معتمدة ويتم تسليم المشاركين شهادات رسمية من الاتحاد، على أن تتم إقامة البطولة خلال شهر أبريل الجارى.

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وأضاف سليم أن البطولة الهدف منها مساعدة الأبطال وتحفيزهم على التدريب والصبر والخروج من الملل، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل عبر الصفحة الرسمية للاتحاد فور تحديد كل التفاصيل الخاصة بالبطولة.

يذكر أن الاتحاد تلقى خطابا من الاتحاد الدولى للعبة، يفيد بتأهل الرباعى هداية ملاك، ونور حسين، وسيف عيسى، وعبد الرحمن وائل لاعبى المنتخب إلى أولمبياد طوكيو رسمياً، والتى تم تأجيلها لمدة عام على خلفية وباء كورونا بالإضافة إلى ثنائى المنتخب البارالمبى سلمى على ومحمد الزيات، حيث جاء تأهل الرباعى من خلال مشاركتهم فى منافسات البطولة الأفريقية الأخيرة التى شارك بها اللاعبون.

وكان الاتحاد قرر مد فترة توقف النشاط الرياضى للاعبى المنتخبات أسبوع آخر تماشيا وتنفيذا لتعليمات الدولة، خاصة أن الأسبوع المقبل هو المرحلة الأخطر فى مواجهة فيروس كورونا.

وقال عمرو سليم إن توقف النشاط يأتى لمصلحة اللاعبين والحفاظ عليهم، خاصة أنهم ثروة قومية، وكان الاتحاد قد أعلن إقامة معسكر منعزل ومغلق للاعبى المنتخب والمدربين إلا أنه بعد قرار الأولمبية الدولية بتأجيل الأولمبياد تقرر توقف النشاط بالاتحاد مرة أخرى.